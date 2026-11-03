Forumul Româno-Maghiar cere premierilor Niculescu și Magyar să cerceteze finanțările ungurești în Transilvania. Sesizare penală împotriva UDMR

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Asociația „Forumul Româno-Maghiar” (Román-Magyar Fórum), un ong având o poziție critică și tensionată față de UDMR, cere guvernelor din România și Ungaria să ancheteze finanțările făcute de guvernul lui Viktor Orban în Transilvania. Din scrisoarea trimisă celor doi premieri de cître FRM se înțelege că plângerea a ajuns și la Parchetul European (EPPO).

Forumul Româno-Maghiar a transmis Guvernelor României și Ungariei o scrisoare oficială prin care propune constituirea unei comisii mixte româno-ungare de experți privind finanțările destinate comunității maghiare din România.

”Comisia propusă ar urma să analizeze mecanismele de finanțare existente, obligațiile juridice aplicabile și modalitățile de asigurare a transparenței și responsabilității în utilizarea fondurilor”, se arată într-un comunicat transmis redacțiilor de către FRM. Forumul consideră că această temă trebuie abordată prin cooperare instituțională și expertiză, fără discriminare și cu respectarea drepturilor comunității maghiare din România. Totodată, Forumul și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini activitatea comisiei și de a găzdui, la Cluj-Napoca, reuniunile de lucru ale acesteia.

Forumul Româno-Maghiar este o organizație apropiată de Péter Magyar, actualul prim-ministru al Ungariei și lider al Partidului TISZA. În vara anului 2025, asociația a organizat o masă rotundă pe tema relațiilor româno-maghiare la care Péter Magyar a participat direct ca invitat special în cadrul unei tabere de dialog din județul Mureș. UDMR l-a invitat, an de an, pe Viktor Orban, la Tabăra de vară de la Balvanyos.

Relația dintre Forumul Româno-Maghiar și UDMR este una de conflict politic și civic. Forumul a mers până la a depune plângeri și denunțuri oficiale cu privire la presupuse fapte penale săvârșite de unii membri ai conducerii UDMR.

Poziția critică a Forumului față de UDMR coincide cu strategia de reformă a guvernului condus de Péter Magyar. Cabinetul Magyar a început auditarea rețelelor de finanțare din Transilvania și, recent, a eliminat o fundație înființată și controlată de UDMR din procesul de acordare a cetățeniei maghiare, tăindu-i finanțarea de la Budapesta.

În timp ce UDMR a avut o colaborare strânsă cu fostul guvern Fidesz (condus de Viktor Orbán), organizații civice precum Forumul Româno-Maghiar s-au poziționat ca punți de legătură pentru noua administrație de la Budapesta în comunitățile din Transilvania.

Forumul Româno-Maghiar a depus denunțuri penale oficiale atât la Procurorul General al României, cât și la Procurorul-șef al Ungariei împotriva unor membri ai UDMR care ocupă funcții publice. Reprezentanții ONG-ului (printre care și fostul subprefect de Cluj, Zoltán Györke) îi acuză pe liderii UDMR de presupuse ilegalități și fraude masive legate de procesul de vot prin corespondență organizat în Transilvania pentru alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie 2026, susținând că au mobilizat ilegal alegătorii în favoarea lui Viktor Orbán. Parchetul din Ungaria a declanșat urmărirea penală, solicitând Poliției să investigheze cazul.

În scrisoarea transmisă premierilor Luca Niculescu și Peter Magyar, Forumul precizează că autoritățile române au responsabilitatea de a asigura respectarea legislației naționale și europene, inclusiv a normelor aplicabile concurenței, ajutorului de stat, fiscalității și utilizării fondurilor de către beneficiari. Menționarea ”legislației europene” este o trimitere către EPPO, Parchetul European care a fost condus până acum 4 zile de Codruța Kovesi.