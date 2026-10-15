Constantin Toma, surprins lângă George Simion în aeroportul din Bruxelles. În trecut, primarul de la Buzău îl critica pe preşedintele AUR

Agerpres / Constantin Toma, primarul Buzăului

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a fost surprins alături de preşedintele AUR, George Simion, în aeroportul din Bruxelles. Cei doi au zburat cu acelaşi avion spre ţară.

Constantin Toma a demisionat anul acesta din funcţiile de conducere din PSD şi a fost catalogat drept "bolojenist" de către preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Imaginile din Bruxelles (dați click pe link pentru a vedea imaginile) surprind, însă, şi pentru că primarul Buzăului s-a exprimat de mai multe ori vehement împotriva unei alianţe PSD-AUR la guvernare.

"Doamne ferește. Acest lucru nu ne-ar ajuta deloc ca țară”, a declarat Constantin Toma cu privire la un posibil guvern PSD-AUR.

În martie 2026, când PSD se pregătea de referendumul care să decidă depunerea moţiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, Constantin Toma se exprima împotriva ideii şi spunea că AUR va înghiţi PSD cu totul.

”Eu cred că (n.r. Sorin Grindeanu) încearcă să se întărească personal, să arate că are mușchi, așa cum se spune în popor, dar părerea mea e că greșește foarte mult și lumea nu prea îi acceptă acest joc, inclusiv în interiorul partidului sunt multe voci (...). Vom fi înghițiți de AUR cu totul, iar în alegerile din 2028 AUR-ul cred că va guverna singur”, declara atunci Constantin Toma.

Constantin Toma a acuzat conducerea PSD că a transferat voturi către George Simion

Nu au fost singurele săgeţi aruncate de Constantin Toma spre George Simion. Spre exemplu, la jumătate de an de la alegerile anulate din 2024, Constantin Toma a acuzat conducerea PSD că a cerut liderilor de filiale să transfere voturi către George Simion, pentru ca acesta să intre în turul II al alegerilor prezidenţiale cu Marcel Ciolacu.

"Este o realitate, trebuie să o spunem franc: am fost puși să dăm votul lui George Simion atunci, în campania electorală de la primul tur din noiembrie, ceea ce a fost o mare tâmpenie. Culmea este că Marcel putea să fie azi președinte. Lui Călin Georgescu nu i se umflase imaginea așa tare și putea fi bătut atunci", declara Constantin Toma în mai 2025.

Pentru declaraţiile făcute despre Marcel Ciolacu, Constantin Toma a primit un avertisment din partea partidului.

Constantin Toma l-a susţinut pe George Simion la europarlamentarele din 2019

Nu este prima dată când Constantin Toma şi George Simion se întâlnesc. În 2019, George Simion şi-a anunţat intenţia de a candida independent la alegerile europarlamentare chiar de la Buzău, iar pe scenă se afla atunci şi Constantin Toma, conform presei locale.

Despre acest moment, Constantin Toma a declarat în 2025 că susţinerea a venit în contextul ideii de unire a României cu Republica Moldova. După 6 ani, însă, Constantin Toma spunea că nu poate fi de acord cu ideile promovate de George Simion.

"Ştiţi foarte bine, a recunoscut şi el într-un interviu, el ne-a făcut legătura în 2018, când sărbătoream Centenarul, de am adus la Buzău acei primari din Republica Moldova. Se crease acel curent de declarare a unirii a fiecărui UAT din Republica Moldova – comună, oraş, raion, unirea simbolică cu România prin hotărâri de consilii locale în Republica Moldova. Am propus atunci hotărârea într-un consiliu local, unirea Buzăului cu toată Basarabia, s-a întâmplat şi acest lucru. În acel context, am vrut să invit toţi primarii din Republica Moldova – şi am făcut-o – care declaraseră unirea cu România, dar omul care avea această informaţie, aceşti primari, a fost George Simon. Mi-a dat acea listă şi am convocat pe acei oameni, a venit cu acei oameni la Buzău (…) şi m-am simţit, pentru că sunt pro-unionist în continuare, şi el era – la vremea aceea cel puţin, acum are interzis în Republica Moldova – şi i-am făcut lansarea pentru a candida independent ca europarlamentar. Nu a ieşit, dar (…) cele mai multe voturi din România le-a obţinut la Buzău şi cred că am avut şi eu o contribuţie", a declarat Constantin Toma în mai 2025.

În ceea ce priveşte viziunea lui George Simion de la acel moment, Constantin Toma a spus că nu poate fi de acord.

"El susţine în continuare pe Călin Georgescu, susţine în continuare înţelepciunea rusească, izolarea României şi nu pot să fiu de acord cu aşa ceva”, a mai declarat Constantin Toma, la finalul unei şedinţe de Consiliu Local Municipal.