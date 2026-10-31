USR a adoptat rezoluția „Ne ţinem de treabă. Ne ţinem de cuvânt” și a stabilit strategia pe care o va urma în opoziție

În centru, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

La congresul organizat sâmbătă la Timișoara, USR a aprobat rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”. Documentul prezintă activitatea miniștrilor partidului, stabilește principiile formațiunii în opoziție și conturează direcțiile pe care le va urma la următoarea guvernare.

"Direcţiile silvice au fost reduse de la 41 la 19, iar tăierile ilegale sunt urmărite prin satelit. La Apărare, 238 de controale au oprit nereguli de 800 de milioane de lei, iar prin SAFE România a obţinut peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE. Au fost declanşate selecţii profesioniste la 23 de companii de stat, cinci fabrici de apărare au fost relansate, iar scumpirea biletului de metrou a fost oprită", se arată în document, conform unui comunicat de presă.

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Potrivit rezoluţiei, obiectivul USR este o guvernare fără PSD şi fără AUR, construită alături de cetăţeni, primari şi forţele politice reformiste, cu PNL ca partener egal. În opoziţie, USR va propune un contraproiect pentru fiecare lege nocivă a PSD şi se va opune ferm oricărei creşteri de taxe, se completează în document.

Printre priorităţile USR se află reducerea deficitului "fără a pune povara pe cei care muncesc şi pe pensionari", tăierea privilegiilor statului, eliminarea prescripţiei ca formă de scăpare, control parlamentar real asupra serviciilor secrete, protecţie anti-dronă la graniţa de est, sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova şi o reformă administrativă cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

"Următoarele alegeri le câştigă o majoritate reformistă. Iar o majoritate reformistă are nevoie de un motor. Noi putem fi acel motor. Nu remorca. Nu roata de rezervă. Motorul. Ne ţinem de treabă. Ne ţinem de cuvânt. Şi de mâine ne ţinem de un singur lucru: de victorie", a spus Dominic Fritz, președintele USR.

Acesta a mai spus că formațiunea va monitoriza deciziile PSD din Parlament și va propune proiecte alternative ori de câte ori social-democrații vor iniția o lege pe care USR o consideră "proastă".

"Acum două luni, PSD a scris o lege ca să mă scoată din Primărie. Nu cred că se aşteptau ca astăzi, tot partidul să se reunească la Timişoara. Au vrut să-i umilească pe timişoreni şi să îngenuncheze USR, dar iată că suntem aici, cu capul sus şi în picioare. După zece ani în care ne-au atacat, au plătit milioane ca să ne defăimeze, ne-au făcut dosare, ne-au anulat alegeri şi voturi şi ne-au cântat prohodul de o mie de ori, iată că tot suntem aici: un USR demn, unit, care se ţine de treabă pentru români şi un USR care se ţine de cuvânt, oricâte presiuni s-ar face asupra noastră", a spus Dominic Fritz.

El a mai declarat că USR nu va fi "scara" pe care să revină la putere PSD.

"Nu vom fi scara pe care PSD se întoarce la putere. (...) Cu ei nu te înţelegi, cu ei te lupţi. De aceea, nu vi s-a părut şi vouă straniu când ni s-au propus premieri a căror principală calitate era faptul că se înţeleg cu toată lumea, că sunt non-conflictuali? Păi cum să te baţi pentru români dacă stai cuminte, non-conflictual şi diplomatic când PSD începe din nou să prade bugetul?", a explicat Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, încrederea USR în premierul Luca Niculescu se poate măsura prin refuzul la solicitările PSD.

"De câte ori (Luca Niculescu) va spune nu PSD, de câte ori va refuza o semnătură, acolo vom vedea dacă este un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaţilor. Mă tem că relaţia dintre Sorin Grindeanu şi Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plăteşte lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii. Şi nici nu se ascunde. (...) După şase luni, PSD îl va evalua pe premier. Să vadă dacă a cântat cum i s-a comandat", a declarat Dominic Fritz.

Dominic Fritz: AUR nu este anti-sistem, ci este "supapa" sistemului

Președintele USR consideră că PSD nu va tăia din cheltuielile statului şi nu va lupta cu corupţia.

"Rectificarea Guvernului lor, cu cifrele lor. Şi ce scrie acolo? Deficitul a scăzut. După nouă luni era la 3,8%. Acum cer o a doua rectificare, pentru că ministerele vor 60 de miliarde în plus, bani care, evident, nu există. Grindeanu a căutat gaura şi n-a găsit-o. Aşa că acum o face PSD. Toată România ştie: PSD fie va creşte deficitul, ceea ce va creşte din nou preţurile - doar anul acesta dăm peste 12 miliarde de euro din banii munciţi de cetăţeni numai pe dobânzi, fie va creşte taxele, iar noi ne vom opune din toate puterile. Ce sigur nu va face PSD este să taie din cheltuielile statului, să lupte cu corupţia, să se asigure că banii se duc în servicii publice de calitate, nu în zboruri de lux. Şi vor face toate acestea cu sprijinul pe furiş al AUR", a mai spus liderul USR.

Potrivit acestuia, AUR nu este anti-sistem, ci este "supapa" sistemului.

"AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraţilor vinovaţi. În timp ce noi ne-am ţinut de treabă, PSD şi AUR s-au ţinut de mână, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraţilor vinovaţi", a declarat liderul USR.

"România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă. Are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii şi în care prescripţia să nu mai fie o scăpare. Are nevoie de servicii secrete puternice, dar care să răspundă în faţa Parlamentului, fără ofiţeri acoperiţi în politică, în justiţie şi în presă. Reforma lor propusă de USR stă de doi ani în sertarele Senatului. România are nevoie de continuarea investiţiilor în apărare, ca oamenii de la graniţa de est să poată dormi liniştiţi, nu de spectacol politic împotriva banilor din SAFE. Toate acestea fac parte din oferta USR. Pentru ele ne vom lupta în Opoziţie şi pe ele le vom garanta când ne vom întoarce la guvernare", a mai spus Dominic Fritz.

Diana Buzoianu: Noi am scos neamurile din instituţii, ei şi-au adus şi-şi aduc acum înapoi cumetriile

Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, a spus la Congresul USR că partidul "a reuşit să scoată neamurile din instituţii", însă cei de la PSD, reveniţi la guvernare, "îşi aduc înapoi cumetriile". Aceasta a făcut referire la directorul de la Apele Române, pe care l-a demis.

"Pentru cine nu ştie, am dat afară directorul de la Apele Române acum câteva luni de zile şi, fix în ziua în care trebuia să plece fiind demis, a zăcut la pat. Patru luni bolnav de multe boli. (...) Practic, singurul lucru de care a suferit a fost frică. Cum s-a întors PSD-ul, cum brusc s-a făcut din nou sănătos, este iar înapoi la minister. (...) Pe scurt, noi am scos neamurile din instituţii, ei şi-au adus şi-şi aduc acum înapoi cumetriile. Noi am trimis controale acolo unde se fură, ei au trimis controale acolo unde oamenii i-au dat în vileag. Noi am pus oameni pe concursuri reale, ei îşi pun oameni pe telefoane. Asta este restauraţia PSD-istă. Practic, corupţii şi incompetenţii pe care noi i-am dat afară pe uşă se întorc pe geam cu trandafirii în suflet", a declarat Diana Buzoianu, la Congresul USR de la Timişoara.

USR va merge în toate judeţele din ţară pentru a discuta cu românii

"Am venit să scoatem sinecurile PSD-iste, da, din instituţii. Pentru că voiam să punem oameni, experţi acolo pentru care pălăria nu este prea mare. Şase luni, şase luni v-aţi smiorcăit într-una. 'Vai, dacă doar am fi noi la guvernare, vai, ar curge laptele şi mierea dacă doar am fi noi la guvernare'. Ei, şi acum sunteţi la guvernare. Şi curg doar scuze. Nu suntem toţi la fel. PSD a minţit ani de zile românii ca să poată să obţină voturi că toţi politicienii fură, că toţi manipulăm, că toţi facem promisiuni şi după aia uităm de ele în momentul în care intrăm în funcţii. Şi ce să vedeţi? USR a demonstrat că se poate să fie oameni politici care să livreze corect şi care să trateze funcţiile ca pe onoare. Am dat sinecurile afară din instituţii atunci când şi-au făcut treaba. Am atras fonduri europene cât alţii în ani de zile", a spus Diana Buzoianu.

Fostul ministru a transmis că USR va merge în toate judeţele din ţară pentru a discuta cu românii.

"Opoziţie înseamnă că noi vom merge în toată ţara, înseamnă că noi vom merge în toate judeţele, înseamnă că vom vorbi cu sute de mii de români. Şi, în 2028, când nu vor mai avea cum să fugă de alegeri, nu vor mai avea cum să fugă de votul românilor, vom câştiga. Şi vom câştiga nu pentru USR, vom câştiga pentru români", a mai spus Diana Buzoianu.