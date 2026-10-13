Un guvern PSD condus de Luca Niculescu ar putea trece cu voturile PNL și UDMR: Analiza lui Chirieac

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Din articol Problemele sunt uriașe în acest moment!

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere că un guvern PSD condus de Luca Niculescu ar putea obține sprijinul PNL și UDMR pentru a forma o majoritate parlamentară.

Acesta a explicat că principala măsură a noului guvern ar fi rectificarea bugetară pentru a asigura banii pentru salariile din sănătate, educație și protecție publică, dar că va avea dificultăți în a face reforme sau a crește pensiile din cauza lipsei banilor.

„Dacă se întâmplă acest lucru (n.r. Luca Niculescu premier și guvern PSD), Guvernul Luca Niculescu trece. Dacă PSD se duce monocolor sub comanda lui Luca Niculescu - deși asta înseamnă totuși ceva pentru orgoliul Partidului Social Democrat, care a avut lideri care au marcat istoria post-decembristă a României - tot PSD-ul se duce sub un tehnocrat - un tehnocrat apropiat de ai mei, de USR-iști.

Dacă PSD merge acolo și votează, Bolojan va vota - că a anunțat că un guvern monocolor PSD, cu Luca Niculescu șef, va fi votat de PNL - în momentul acela UDMR va face același lucru. Avem majoritate.

Acum, ce poate să facă acest guvern? În primul rând, să facă rectificarea bugetară ca să aibă bani de salarii pentru sănătate, educație, protecție publică.

Mai departe, nu știu ce poate face, fiindcă se vor opune ceilalți, nu îi vor lăsa să facă nici reforme, indexări de pensii foarte puțin probabil, fiindcă nu sunt bani și starea dezastruoasă a economiei - aici ne-a adus Ilie Bolojan - impietează asupra tuturor sferelor societății românești: sfera politică, sfera socială. Tensiunile din societate sunt la paroxism. Nu am mai avut asemenea tensiuni în societatea românească nici nu mai țin minte, probabil de la marea criză din 2010.

Dar măcar rectificarea bugetară se poate face și o să vedem luna viitoare ce se întâmplă”, a spus Bogdan Chirieac.

Problemele sunt uriașe în acest moment!

Analistul politic a explicat că vine iarna și românilor le va fi din ce în ce mai greu, deoarece țara se confruntă cu probleme mari în sectorul energetic din cauza prețurilor crescute, a rezervelor insuficiente de gaze și a producției scăzute de electricitate.

„Avem prețurile la energie, nu avem rezervă de gaz suficientă, electricitatea a luat-o razna, nu mai producem electricitate, capacitatea de import e de 4000 de MW - aproape că am atins-o. Acum două săptămâni am importat într-o seară de sâmbătă 3400 de MW. Nici măcar asta nu ne ajută, solarul nu prea mai produce că s-a stricat vremea. Problemele sunt uriașe în acest moment”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.