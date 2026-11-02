AUR anunță că depune moțiune de cenzură împotriva ministrului de Finanţe. Petrișor Peiu: "Să explice care este adevăratul deficit bugetar"

Sursa foto: Captură video AUR

AUR a anunțat că va depune moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, luni, 2 noiembrie, că va depune o moţiune simplă împotriva ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, pentru ca acesta să dea explicaţii despre "adevăratul" deficit bugetar.

"Văzând că domnul prim-ministru a invocat o întâlnire cu sindicatele azi pentru a evita să vină în Camera Deputaţilor şi să răspundă întrebărilor legate de deficitul bugetar, vă anunţ că apelăm la următoarea mişcare, care nu mai poate fi ocolită: vom depune o moţiune simplă pentru politica de anunţ a execuţiei bugetare de la Ministerul de Finanţe. Ministrul de Finanţe va fi invitat lunea viitoare, la ora 16:00, în plenul Senatului să explice care este "adevăratul" deficit bugetar şi cum se poate demonstra cum s-a descompus diferenţa între deficitul bugetar pe sistemul european şi deficitul bugetar pe fluxuri de numerar", a afirmat Peiu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Abrudean, despre moţiunea AUR

Până la această oră, Alexandru Nazare nu a reacționat cu privire la anunțul AUR privind moțiunea de cenzură împotriva sa. În schimb, a reacționat liberalul Mircea Abrudean. El a afirmat că nu vede ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanţelor.

"Toate aceste nelămuriri s-au lămurit prin ordonanţa de urgenţă de rectificare, care menţionează foarte clar toate aceste cifre, care păreau nelămurite pentru unii chiar de la Putere, adică inclusiv PSD avea nelămuriri cu privire la deficit, cu privire la alte cifre care au fost prezentate public de către Ministerul Finanţelor, care o face cred că destul de des, lunar chiar, iar în această ordonanţă vedem negru pe alb că cifrele sunt acelea pe care PSD le-a contestat atunci când a spus că Bolojan minte, se pare că n-a minţit, iar asta spune chiar Guvernul din care face parte PSD. Nu ştiu despre gestul celor de la AUR, sigur că e normal, au mai avut moţiuni simple, pot să facă asta, este instrumentul la dispoziţia Opoziţiei, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanţelor faţă de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea", a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă PNL intenţionează să vină cu un demers similar, liberalul a spus: "Cu siguranţă vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziţie pentru a taxa orice fel de derapaj, dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acţiune de Opoziţie care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moţiunile simple nu au avut niciun rezultat, nu se întâmplă nimic. Dacă nu-şi dă un ministru demisia, asta e. Deci vom analiza cu siguranţă situaţiile şi, dacă se va impune, vom folosi acest instrument fără nicio problemă, dar atunci când e cazul şi când sunt lucruri serioase pe care vrem să le semnalăm, nu doar ca să chemăm pe cineva în Parlament tocmai prin a face nişte demersuri serioase bine justificate şi nu doar pentru a bifa nişte acţiuni de Opoziţie", a mai spus preşedintele Senatului.

Potrivit regulamentului Senatului, moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor.

AUR l-a chemat luni în Parlament pe Luca Niculescu, dar premierul are alt program

Precizăm că biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat săptămâna trecută o solicitare din partea grupului parlamentar AUR privind invitarea premierului Luca Niculescu la "Ora prim-ministrului" în data de 2 noiembrie pentru a prezenta execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante. AUR i-a cerut premierului să explice:

deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash;

lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027 - 2030, inclusiv ținta pentru 2028;

cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice.

În plus, AUR i-a solicitat prim-ministrului să explice de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de perioada 2024 - 2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență.

Totuși, la ora la care era programată "Ora Guvernului", agenda premierului Luca Niculescu include consultări cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale.

Reaminti că Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie, prima rectificare bugetară din 2026, iar Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a explicat ce soluții a găsit Executivul și unde s-au direcționat primele sume.