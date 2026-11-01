AUR l-a chemat luni în Parlament pe Luca Niculescu, dar premierul are alt program

Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Luca Niculescu este așteptat luni, de la ora 16:00, în Parlament, dar, la aceeași oră, are alt program.

Grupul deputaților AUR i-a solicitat premierului Luca Niculescu să vină la ”Ora prim-ministrului”, în data de 2 noiembrie, pentru a prezenta situația reală a deficitului bugetar și măsurile concrete prin care Guvernul intenționează să îl reducă.

AUR îi cere premierului să explice:

deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash;

lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027 - 2030, inclusiv ținta pentru 2028;

cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice.

În plus, AUR solicită prim-ministrului să explice de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de perioada 2024 - 2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență.

”Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești”, a transmis AUR.

Conform programului Camerei Deputaților, premierul ar trebui să ajungă în Parlament începând cu ora 16:00 și să răspundă, de la ora 17:00:

16.00 - 18.00

Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, pentru prezentarea situaţiei reale privind execuţia bugetară, datoriile şi plătile restante precum şi nivelul real al deficitului bugetar.

Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, pentru prezentarea situaţiei reale privind execuţia bugetară, datoriile şi plătile restante precum şi nivelul real al deficitului bugetar. 17.00 - 18.00

Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului .

Agenda premierului însă arată un alt program de la ora 16:00. Luca Niculescu urmează luni, 2 noiembrie, să se întâlnească cu reprezentanții confederațiilor sindicale.

Totuși, premierul nu a dat un răspuns clar dacă va da curs sau nu solicitării AUR.