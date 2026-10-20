Ce așteptări trebuie să aibă românii de la Guvernul Niculescu. Analiza lui Chirieac

Premierul Luca Niculescu; Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Chirieac a analizat situația în care se află România și provocările cu care se va confrunta noul guvern și a spus ce așteptări trebuie să aibă românii.

Întrebat ce așteptări să aibă românii de la noul guvern, Bogdan Chirieac a răspuns că românii ar trebui să aibă așteptări minime, ținând cont de situația economică în care se află țara.

„Eu zic să avem așteptări minime ca să nu fim dezamăgiți. Dacă o fi ceva peste, cu atât mai bine. E pe plus. Dar, deocamdată, să avem așteptarea de a face rectificarea bugetară și poate reușim să facem anul acesta bugetul pe anul viitor. Dacă reușim acest lucru, e ceva.

În rest, situația e atât de gravă încât mare lucru nu se poate face. Ăsta e adevărul”, a spus Bogdan Chirieac.

Scăderea taxelor, greu de realizat în actuala situație economică

Întrebat dacă românii se pot aștepta la scăderi de taxe, de TVA, analistul politic a răspuns că situația economică gravă, creșterea cheltuielilor statului și datoriile acumulate fac ca o astfel de măsură să fie dificil de realizat.

„Nu văd cum se poate face lucrul acesta. Veniturile au scăzut, cheltuielile statului au crescut. Asta e situația reală pe care o lasă Bolojan în urmă și o mulțime de facturi de plătit. Estimarea PSD-ului de astăzi era de 10 miliarde de euro la care se adaugă miliardul de euro de la vaccinuri și miliardul de euro de la magistrați.

3% din PIB-ul României este plata dobânzilor la creditele luate până acum. Ce să vorbim? La ce să te aștepți? Firmele private distruse, e vorba de sute de mii de firme care nu se pot învia peste noapte. Până creezi altele noi, până aduni forță de muncă durează. Nu se poate face de azi pe mâine, în condiția în care Bolojan și USR stau la pândă să lovească din nou. Și vor lovi. Probabil că în primăvară vor lovi.

Deocamdată, să vedem ce facem cu prețurile la energia electrică, cu prețurile la carburanți, plus provocările lumii în care trăim astăzi, că sunt suficiente”, a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Nu va exista niciun consens. Opoziția va fi furibundă

Întrebat dacă opoziția va fi una gălăgioasă sau va exista un consens în Parlament pentru a putea să scoată țara din sărăcie, analistul politic a explicat că nu va exista un consens, pentru că orgoliile politice au împiedicat negocierile.

„Nu va exista niciun consens. Dacă nu era nevoie de rectificarea bugetară, pe care nu o putea face Bolojan ca premier demis, și acum era în funcție domnul Ilie Bolojan. Deci nu s-a putut trece peste orgoliul domniei sale, nu s-a putut așeza lumea la masă. Nu se vor așeza nici de acum încolo. Și-au dat seama astăzi și a fost un moment foarte greu. Partidul Național Liberal a votat Guvernul PSD fără să fie și ei în el.

O să spuneți că PSD s-a clasat pe primul loc la alegeri și PNL a fost pe locul 3. De șapte ani de zile, PNL s-a clasat numai pe locul 2 sau chiar 3 în alegeri și a dat patru premieri. Da, dar PNL nu gândește așa și sunt foarte nemulțumiți, ca urmare opoziția va fi furibundă. Dacă miniștrii PSD nu vor performa la un nivel înalt, vor avea și motive să facă opoziție”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu cred că Ilie Bolojan va fi dat jos de la conducerea PNL”

Bogdan Chirieac crede că Ilie Bolojan va rămâne la conducerea PNL și va colabora cu USR pentru a organiza opoziția. Potrivit acestuia, dacă vor avea în continuare finanțare puternică, cele două partide ar putea deveni mai importante în opoziție decât AUR.

„Nu cred că Ilie Bolojan va fi dat jos de la conducerea PNL. Dimpotrivă, va aduna rândurile. S-a investit prea mult în domnia sa și se va investi în continuare. Are un sprijin extern excepțional, puternic. Ilie Bolojan va face această alianță care există de facto cu USR și împreună vor organiza opoziția.

Dacă sunt în continuare la fel de bine finanțați, opoziția aceasta va deveni mai importantă decât opoziția AUR. Lucrurile se vor lămuri în lunile următoare. PNL a votat disciplinat astăzi în favoarea Guvernului Niculescu, ceea ce înseamnă că există și un spirit de disciplină și de obediență față de Ilie Bolojan”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.