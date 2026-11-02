Se vrea urgentarea echipamentelor militare din SAFE. Ministrul Apărării spune că România are nevoie de radare, după atacurile din Marea Neagră

Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Oprea, spune că România va încerca urgentarea aducerii unor echipamente militare contractate prin SAFE.

Este vorba în special de radare, spune ministrul Radu Oprea, în contextul atacurilor recente din Marea Neagră asupra navelor comerciale.

Astfel, întrebat despre data la care vor deveni operaţionale primele capabilităţi militare din SAFE, Radu Oprea a declarat că "sunt programe care încep cu termene de livrare din 2027 și urmează 2028-2029, până în 2030”.

România are nevoie de radare "ca să vedem mai bine"

"Însă, în mod deosebit, să încercăm să le accelerăm și voi face aceste discuții cu partenerii care au fost selectați. Vorbesc despre cele care sunt pentru siguranța la Marea Neagră. Ne interesează programul de radare, pentru că avem nevoie să vedem mai bine, să vedem din timp, să putem prevedea mai bine”, a mai declarat Radu Oprea.

Radarele, necesare şi pentru dronele care intră în România

În ultimele luni, România a fost survolată de mai multe drone ruseşti, iar câteva au fost chiar şi doborâte de piloţii de pe avioane de vânătoare. Noul sistem de radare ar permite, însă, detectarea lor mai din timp.

"Cu cât perioada de timp este mai îndelungată în care ai văzut o potențială amenințare, o dronă care poate să treacă și pe teritoriul României, cu atât este mai bine pentru noi. Odată că putem să ridicăm avioane, elicoptere sau să încercăm prin alte metode să oprim acele drone dacă trec pe teritoriul României.

Cu cât ești într-o zonă unde poți face angajarea, cu atât este mai bine. Pentru că nu poți să angajezi dacă ești pe teritoriul României, dacă este deasupra unui oraș, unui sat", a mai declarat Radu Oprea la TVR.

"Noaptea trecută, telefonul de serviciu a sunat des"

Alertele cu drone l-au ţinut ocupat pe ministrul Apărării cu o noapte în urmă, după ce Rusia a lansat un nou atac asupra porturilor ucrainene.

"Noaptea trecută telefonul de serviciu a sunat des pentru că porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone.

Am monitorizat în permananență spațiul aerian, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 04.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Au fost ridicate de la sol aeronave F 16 din serviciul de lupta politie aeriana de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.26", a scris Radu Oprea pe Facebook.