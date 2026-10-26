Se decide acum în Parlament: Funcțiile pe care le primesc Bogdan Ivan și Marius Budăi

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, și Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energieia, ar urma să ocupe noi funcții.

Pe ordinea de zi a ședinței de plen al Camerei Deputaților se află două solicitări ale Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Marius Budăi - funcția de președinte al Comisiei de învățământ din Camera Deputaților

"Grupul parlamentar PSD din Camera Deputaților propune ca domnul deputat Budăi Marius-Constantin să ocupe funcția de membru și președinte al Comisiei pentru învățământ, în locul domnului deputat Ghigiu Alexandru-Mihai", potrivit solicitării făcute de PSD către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Astfel, Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, ar urma să ocupe funcția de președinte al Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, după plecarea lui Mihai Alexandru Ghigiu, acesta ocupând, în prezent, funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Bogdan Ivan - funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților

De asemenea, Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energiei, ar urma să preia funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, după cum se arată în documentul semnat de Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

"Prin prezenta, vă aducem la cunoştință că, în urma demisiei doamnei deputat Intotero Natalia-Elena din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaților, nominalizarea Grupului Parlamentar PSD pentru această funcție este domnul deputat Ivan Bogdan-Gruia", potrivit unui document semnat de Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

"Domnul deputat Bogdan-Ivan Gruia, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaților, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcție a doamnei deputat Natalia-Elena Intotero", se precizează în documentul citat.

"Doar o femeie a dorit să intre în competiția internă"

Reamintim că Natalia Intotero și-a dat demisia din acest post, pentru a fi ministru al Mediului în Guvernul Luca Niculescu.

Referitor la decizia luată de Natalia Intotero, președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea, astăzi, că doar o singură femeie s-a înscris în competiția internă din partid pentru a fi ministru în Guvernul Luca Niculescu.

"Noi am avut un Consiliu Politic Național în care cei care au dorit să fie miniștri și-au depus candidaturile. La un moment dat, părea că o să fie și competiție pe vreo două sau trei ministere, dacă nu mă înșel. N-a fost o treabă decât de competiție internă. Cine își dorea să fie ministru se înscria în această competiție internă. Natalia și-a dorit acest acest lucru", spunea liderul PSD, potrivit Agerpres.

El a adăugat că și-ar dori, pe viitor, ca și alte colege de partid să aibă "mai multă încredere" în ele și să intre în competiția internă.

"Mi-aș dori să fie mai multe femei, evident, în Guvern", a transmis liderul PSD.