Premierul Luca Niculescu se întâlneşte cu E.S Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, înainte de CSAT

Sursa: Gov.ro

Din articol Luca Niculescu a anunţat nevoia de schimbare în diplomaţie

Luca Niculescu, proaspăt învestit premier al României, va avea o întâlnire de lucru cu ambasadorul SUA în România, E.S. Darryl Nirenberg, cu câteva ore înainte de CSAT.

Joi, 22 octombrie, de la ora 11:00, în programul oficial al premierului este trecută o "Întrevedere cu E.S. Darryl Nirenberg, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România".

Întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria. Subiectele de discuţie nu au fost încă anunţate, însă DC News va reveni cu concluziile şedinţei dintre cei doi oficiali, de îndată ce acestea vor fi disponibile.

De la ora 18:00, joi, 22 octombrie, premierul României va participa la şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Luca Niculescu a anunţat nevoia de schimbare în diplomaţie

La preluarea mandatului la MAE de către Dan Neculăescu, prim-ministrul Luca Niculescu a subliniat nevoia schimbării în diplomaţie pentru România.

"După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomaţia participării la diplomaţia proiectelor. Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiţii atrase, exportatori sprijiniţi şi noi oportunităţi pentru companiile româneşti. Trebuie să fim predictibili, dar şi fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles. Nu în ultimul rând, este nevoie de o reconectare cu românii din afara graniţelor, prin digitalizarea serviciilor consulare, dar şi prin programe de finanţare care să îi încurajeze pe cei care îşi doresc să revină acasă", a afirmat Niculescu.

El a transmis mult succes echipei MAE, exprimându-şi încrederea că, sub conducerea lui Dan Neculăescu, aceasta va reprezenta România cu "rigoare, energie şi viziune".