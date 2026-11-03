Un copil a murit de rujeolă în New York: Primul caz mortal în ultimii 30 de ani. Boala, declarată eradicată în SUA din anul 2000 datorită vaccinării

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Un copil a murit, în New York, după ce a contractat rujeola, fiind primul caz mortal din ultimii 30 de ani în această regiune a Statelor Unite.

"Sunt profund îndurerată să aflu că un copil din comitatul Lewis a murit după ce a contractat rujeola", a declarat guvernatoarea democrată a statului, Kathy Hochul, potrivit Agerpres care citează AFP.

Comitatul Lewis, situat în apropiere de Canada, se află la câteva ore de mers cu maşina de oraşul New York.

Rujeola, declarată eradicată din Statele Unite în 2000 datorită vaccinării

Decesul unui copil este o "amintire devastatoare a ceea ce este în joc atunci când Washingtonul subminează decenii de progrese în protejarea americanilor împotriva bolilor evitabile", a declarat emoţionată guvernatoarea.

Rujeola a fost declarată eradicată din Statele Unite în 2000 datorită vaccinării, însă a revenit în forţă în această ţară în ultimii ani, pe fondul scăderii ratei de vaccinare şi al neîncrederii crescânde faţă de autorităţile sanitare, un fenomen în cadrul căruia ministrul Sănătăţii din administraţia lui Donald Trump, Robert Kennedy Jr., este acuzat că joacă un rol important, notează AFP.

"Suntem profund îndureraţi"

"Suntem profund îndureraţi de decesul unui copil din comitatul Lewis, survenit în contextul epidemiei de rujeolă în curs. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor copilului şi facem apel la respectarea intimităţii lor în aceste momente dificile", au declarat autorităţile sanitare statale într-un comunicat citat de NBC News. Comunicatul nu oferă mai multe informaţii cu privire la copil.

Stare de urgenţă din cauza creşterii numărului de cazuri de rujeolă

Până în prezent, în acest an, au fost înregistrate 178 de cazuri de rujeolă în New York, potrivit Departamentului de Sănătate al statului. Marea majoritate - 170 de cazuri - au fost înregistrate în afara oraşului New York. În comitatul Lewis au fost raportate 15 cazuri.

De la începutul anului 2026, în Statele Unite au fost înregistrate peste 4.800 de cazuri confirmate ale acestei boli grave şi contagioase.

În octombrie, în statul New York a fost declarată starea de urgenţă din cauza creşterii numărului de cazuri de rujeolă.

Vaccinul ROR

Autorităţile sanitare din New York au recomandat populaţiei să se asigure că sunt la zi cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR).

Autorităţile sanitare din New York au recomandat populaţiei să se asigure că sunt la zi cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR). Prima doză se administrează, de obicei, în jurul vârstei de 1 an, iar a doua în jurul vârstei de 5 ani. Cele două doze oferă o protecţie de 97% împotriva rujeolei, de obicei pe toată durata vieţii, notează NBC News.

Simptomele rujeolei

Rujeola provoacă febră, simptome respiratorii şi erupţii cutanate, iar în unele cazuri apar complicaţii mai grave, precum pneumonie şi inflamaţia creierului, care pot duce la sechele grave sau chiar la deces.

Înainte de dezvoltarea vaccinului, la începutul anilor 1960, rujeola ucidea sute de copii în fiecare an în Statele Unite. Boala continuă să provoace zeci de mii de decese în întreaga lume.