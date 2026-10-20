Guvern cu termen limitat? Luca Niculescu, explicaţii despre termenele puse de partide

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Din articol Mesajul lui Luca Niculescu către miniştri, la prima şedinţă de Guvern

PNL a decis că nu va depune nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu înainte de martie 2027, în timp ce PSD a anunţat că va evalua activitatea premierului Luca Niculescu peste 6 luni.

Dar ce spune noul prim-ministru, Luca Niculescu, despre aceste termene setate de partide? Îşi vede Guvernul ca fiind unul cu termen limitat?

"Eu cred că un Guvern este judecat în fiecare zi, este judecat şi evaluat de cetăţeni, judecat şi evaluat de jurnalişti. Avem parte de evaluări. Nici nu ne-am instalat prea bine în funcţie, şi deja am văzut multe evaluări şi anticipări ale unor reuşite sau ale unor lucruri care nu vor reuşi.

Eu mă ghidez după programul de guvernare şi i-am invitat pe toţi miniştrii să facă acest lucru. Programul de guvernare este pe doi ani şi acesta este termenul pe care lucrăm", a declarat Luca Niculescu.

Mesajul lui Luca Niculescu către miniştri, la prima şedinţă de Guvern

Prioritatea Guvernului este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor, a transmis premierul Luca Niculescu, marţi seara, la începutul primei şedinţe a noului Cabinet.

"Dragi colegi, bine v-am găsit în această primă şedinţă de Guvern, cred că a fost o zi lungă pentru dumneavoastră, dar vor fi multe zile lungi de acum înainte şi sunt convins că veţi fi pregătiţi pentru ele. În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru că aţi acceptat să faceţi parte din această echipă guvernamentală. Mulţumesc Parlamentului pentru votul de astăzi care ne învesteşte nu numai cu încrederea pentru acest Guvern, dar şi cu multă responsabilitate pentru ceea ce avem de făcut. Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătăţirea nivelului de trai al românilor", a declarat Luca Niculescu.

El a reiterat urgenţele de pe agenda Guvernului.

"Rectificarea bugetară, care va veni foarte curând, apoi avem de făcut bugetul pentru anul viitor, pregătirea pentru iarnă şi pentru problemele care pot apărea în sectorul energetic. Şi apoi, sigur că sunt foarte multe lucruri importante pe care le regăsim cu toţii în programul de guvernare, care este un program foarte consistent şi acoperă toate domeniile vieţii noastre publice. Vreau să vă doresc mult succes în tot ce vom face împreună de acum înainte", a fost mesajul lui Niculescu.