Cât ține Guvernul Niculescu? Până în primăvară! Chirieac: O să auzim din nou de Bolojan. Va ajunge în topul simpatiei cetățenilor / video

Bogdan Chirieac este de părere că actualul Guvern va cădea în primăvară, în urma unei moțiuni de cenzură, și că Ilie Bolojan va ajunge în topul simpatiei cetățenilor în următoarele luni.

Într-un videoclip filmat cu puțin timp înainte ca România să aibă un nou guvern, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că românii nu au scăpat de Ilie Bolojan și că vor auzi de el în primăvară.

Bogdan Chirieac anticipează că, în viitorul apropiat, Guvernul se va lovi de o moțiune de cenzură susținută de PNL, USR și AUR, iar în următoarele șase luni, Ilie Bolojan va ajunge în topul simpatiei cetățenilor.

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„O să auzim din nou de Bolojan prin primăvară. Deci, la apăsarea pe buton a lui Bolojan, cade Guvernul. Introduc moțiune de cenzură, o să o voteze PNL, USR și AUR și s-a terminat guvernul Niculescu”, a spus Bogdan Chirieac.

„Am crezut că tocmai Bolojan ar putea să răstoarne masa în ideea să rămână la guvernare”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Păi el ar fi rămas la guvernare, dar nu poate face rectificare bugetară și nu poate să dea salariile la sănătate, educație, protecție publică, polițiștilor și așa mai departe.

Bolojan revine cât de curând. În șase luni de zile să vedeți unde se urcă, dus de propaganda domniei sale, care e jos pălăria, să vedeți unde ajunge domnul Bolojan. Ajunge în topul simpatiei cetățenilor, că așa suntem noi, românii”, a spus Bogdan Chirieac.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marţi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. S-au înregistrat 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi pentru învestirea Guvernului şi 58 de voturi împotrivă. Pentru învestire erau necesare cel puţin 233 de voturi „pentru”.

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, marţi seară.

"Prima ședință de guvern o vom avea în această seară", a spus Luca Niculescu.

Ilie Bolojan: Am preluat o ţară cu spatele la zid. Predau viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte

Ilie Bolojan a declarat luni că a preluat, atunci când a venit la Palatul Victoria, o ţară cu spatele la zid, dar va preda viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experienţa unei guvernări fără minciună, fără populism şi cu respect pentru oameni.

„După aproape 16 luni în care am avut onoarea de a servi România din funcţia de premier, (...) mandatul se va încheia. A fost un mandat intens marcat de crize interne şi externe şi de provocări. Am preluat o ţară cu spatele la zid, cu un deficit record, nu doar bugetar, dar şi de încredere.

Predau viitorului Guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experienţa unei guvernări fără minciună, fără populism şi cu respect pentru oameni. În iunie anul trecut, situaţia era atât de gravă încât nimeni nu se înghesuia să fie premier.

Deficitul de 9,3%, creşterea economică bolnavă, bazată exclusiv pe consum, pe datorie, PNRR-ul blocat, cu risc iminent de pierdere a fondurilor europene, societatea fragmentată după anularea alegerilor şi un risc real de intrare în incapacitate de plată.

Nu a existat o alegere reală, ci o singură variantă - să începem redresarea cu costuri inevitabile. Comisia Europeană şi pieţele financiare nu mai aveau încredere în noi, nu ne mai acceptau promisiuni, ci măsuri cu efect imediat.

Dacă nu am fi început o reformă ordonată, ar fi urmat o criză care ar fi lovit ţara întreagă şi fiecare familie ar fi simţit puternic acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan, luni, în conferinţa de presă în care şi-a făcut bilanţul mandatului.