România și Republica Moldova amenințate cu drone. ”Marea Neagră este învolburată”. Achiziție comună în premieră VIDEO

România și Republica Moldova semnează astăzi, în premieră, la București, o achiziție comună în domeniul apărării.

România și Republica Moldova inițiază, în premieră, o achiziție comună în domeniul apărării, în cadrul proiectului SAFE, ”Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”.

”O mare oportunitate de a ne proteja teritoriul”

Premierul Luca Niculescu a declarat, în cadrul evenimentului de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în cadrul proiectului SAFE, că ”oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteptă de la Guverne același lucru: să le asigurăm securitatea”. Prim-ministrul subliniază că, prin acordul de astăzi, ministerele Apărării din România și Republica Moldova devin, în premieră, parteneri. Obiectivul comun este ”de a consolida, de a adapta capabilitățile de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare, pentru a susține consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune” a subliniat Luca Niculescu, adăugând că finanțarea SAFE reprezintă pentru noi o ”mare oportunitate de a ne proteja teritoriul”.

Prim-ministrul a punctat că, pe agenda discuțiilor cu omologul din Republica Moldova, Vasile Tofan, s-au aflat ”securitatea cetățenilor și protecția teritoriului față de atacurile rusești, mai ales în condițiile în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor, care ne încalcă spațiul aerian, se întâmplă tot mai des”.

”Securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României”

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a precizat, la rândul său, în cadrul ceremoniei, că ”securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României”, în contextul amenințării aproape zilnice cu drone atât în România, cât și-n Republica Moldova: Marea Neagră este învolburată, de aceea colaborarea între state este extrem de importantă, mai punctează Radu Oprea. La rândul său, ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a spus, de la Guvernul României, de la București, că acordul demonstrează că între România și Republica Moldova nu sunt doar declarații, ci și proiecte concrete.

Astăzi sunt semnate două documente: un act adițional, prin care autoritatea contractantă din Republica Moldova devine parte a acordului cadru, și un contract subsecvent pentru achiziția de către Agenția Asigurare Resurse și Administrare a Patrimoniului a 62 de platforme de transport militar în trei configurații, destinate Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Pentru semnarea actului adițional, au fost prezenți, la Guvern: