Luca Niculescu, declaraţii la începutul şedinţei de Guvern. A cerut un centru de mari arşi în Bucureşti, în ziua comemorării Colectiv. Anunţ despre rectificare

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a cerut demersuri pentru construirea unui centru de mari arşi în Bucureşti, în ziua comemorării a 11 de ani de la tragedia din clubul Colectiv. Acesta a făcut şi anunţul despre rectificarea bugetară.

"Înainte de toate, vă amintesc că suntem în 30 octombrie şi astăzi se împlinesc 11 de ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile şi prietenii celor care şi-au pierdut viaţa, iar mulţi dintre supravieţuitori poartă şi astăzi urmele acelei nopţi. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect şi compasiune, ci şi fapte. După 11 ani, trebuie să recunoaştem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt şi progrese concrete care au fost făcute. Centrele pentru mari arşi de la Timişoara şi Târgu Mureş sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcţionale.

La Bucureşti, centrul destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu este şi el într-un stadiu avansat de realizare şi trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienţi cât de curând. Şi Bucureştiul are nevoie în continuare de un centru modern pentru tratarea adulţilor cu arsuri grave. Domnule ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aşa cum am discutat, aş dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. Vă rog să lucraţi împreună cu domnul ministru al Finanţelor, care a fost foarte deschis anul trecut în discuţiile despre acest spital, şi cu alţi miniştri pentru a identifica soluţiile şi pentru a pregăti un calendar realist", a declarat Luca Niculescu.

Anunţ despre rectificarea bugetară

Premierul Luca Niculescu a vorbit, în startul şedinţei de Guvern, şi despre rectificarea bugetară, prima pe care o face noul Guvern.

"Avem spre discuție și aprobare un pachet considerabil de măsuri care să răspundă preocupărilor și cerințelor românilor. Nu putem face totul deodată, cum am mai spus, dar deciziile de azi sunt un pas important. Sunt câteva teme mari pe care le avem în vedere: rectificarea bugetară, accelerarea finalizării PNRR și pregătirea pentru iarnă.

Vom rezolva în ședința de guvern de azi problemele urgente de finanțare din sănătate, pentru că finanțarea sistemului medical este vitală. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi azi, prin această primă rectificare bugetară realizată, sume prin care asigurăm medicamente, materiale sanitare și servicii medicale pacienților, inclusiv celor înscriși în Programele Naționale de Sănătate. Prin reașezarea pe care o vom decide azi în buget, asigurăm resursele pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului, precum și a drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități.

Vom transfera, de asemenea, banii necesari pentru comunitățile locale, investiții în agricultură și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR. Readucem stabilitatea după o lungă perioadă de incertitudine politică — care a însemnat și incertitudine financiară —, păstrând în același timp disciplina bugetară. Iar până la sfârșitul acestui an vom prezenta o a doua reașezare a bugetului, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educație, securitate națională și din toate domeniile de activitate. Între timp, domnul ministru al finanțelor va prezenta un raport privind starea finanțelor țării.

De asemenea, guvernul trebuie să mențină, cum am spus, echilibrele bugetare. Rectificarea bugetară de azi dovedește acest lucru. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Mihai Ghigiu, tocmai a revenit de la Bruxelles, unde a avut o misiune nu tocmai simplă: aceea ca România să încaseze cât mai mulți bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Aici am o rugăminte fermă către toți colegii miniștri: să continue eforturile pentru a prezenta Comisiei Europene cât mai clar și argumentat toate demersurile întreprinse de România pentru soluționarea problemelor restante. Avem termene clare pentru transmiterea clarificărilor solicitate de Comisie și este esențial să le respectăm", a spus premierul.

Reducerea accizei la carburanţi, prelungită

"Pregătirea pentru iarnă este, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneți accentul pe monitorizarea situației privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze, și funcționarea sistemului. Ne preocupă, de asemenea, creșterea prețului la carburanți, suportată din ce în ce mai greu de români, iar ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la prețul motorinei", a declarat Luca Niculescu.

Măsuri după sabotajul de la Carfil

"Un alt aspect, înainte de a începe ședința de guvern, vizează protejarea infrastructurii critice. Am avut de curând un caz, sabotajul de la Carfil Brașov, care ne-a arătat cât de reale sunt amenințările la adresa industriei de apărare, a securității statului și a cetățenilor noștri. Vreau să mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Ministerul de Interne pentru faptul că au întărit paza la infrastructurile critice și la o serie de alte obiective, precum și celor de la DIICOT și SRI pentru acțiunile întreprinse. Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate și acțiunile de protejare a infrastructurii critice.

Ieri am discutat cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în Regiunea Mării Negre, precum și despre intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe flancul estic al NATO. Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat", a încheiat Luca Niculescu.