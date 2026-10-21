Luca Niculescu a fost la preluarea mandatelor de către noii miniştri. Cele mai importante mesaje

Sursa: Gov.ro

Premierul Luca Niculescu a participat la preluarea mandatelor de către noii miniştri şi a avut mai multe mesaje. Iată-le pe cele mai importante.

Miniştrii din cabinetul Luca Niculescu şi-au preluat miercuri, 21 octombrie, mandatele de la predecesori. Dacă la cele mai multe ministere predarea mandatului s-a realizat după cutumă, la ministerele conduse de USR noii miniştri au fost ignoraţi de predecesori. Oana Ţoiu, spre exemplu, a venit abia la final, pentru fotografia alături de Luca Niculescu şi Dan Neculăescu.

Noul prim-ministru, Luca Niculescu, şi-a început ziua la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, unde Dragoş Pîslaru i-a predat mandatul lui Mihai Alexandru Ghigiu. Premierul a anunţat şi cele trei priorităţi pentru perioada următoare în ceea ce priveşte fondurile europene.

"Îi mulțumesc lui Dragoș Pîslaru pentru munca depusă și pentru deschiderea din această perioadă de tranziție.

Am ținut să fiu prezent în prima zi plină de activitate a Guvernului la acest minister tocmai pentru că banii europeni reprezintă principala noastră sursă de dezvoltare prin investiții, fără presiune pe deficitul bugetar.

Am stabilit din start trei priorități majore pentru perioada imediat următoare:

•Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene și a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată.

•Accelerarea absorbției din Politica de Coeziune 2021–2027, prin monitorizarea săptămânală a stadiului proiectelor.

•Pregătirea și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual (2028–2034), o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu.

Succesul nostru nu se va măsura în hârtii și proceduri, ci în autostrăzi, spitale, școli finalizate și capital pentru firmele românești. Spor la treabă noii echipe!", a transmis Luca Niculescu pe Facebook.

De la MIPE la ministerul Educaţiei. Mesajul lui Luca Niculescu pentru Mihai Dimian şi măsurile anunţate în Educaţie

Prim-ministrul Niculescu a mers, apoi, la Ministerul Educaţiei, acolo unde Sorin Costreie a preluat mandatul de ministru de la Mihai Dimian.

"Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital.

Dincolo de predarea ștafetei, am pus pe masă urgențele care nu mai suportă amânare, în special măsurile necesare în fața recentelor drame din școli. Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem. Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie. Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului.

În paralel, mergem înainte pe direcțiile majore de sprijin și reformă: protejarea și extinderea programelor pentru elevii vulnerabili („Masă sănătoasă”, „Școală după școală”) și corectarea graduală a neajunsurilor legislative din trecut, în dialog deschis cu profesorii și sindicatele.

De asemenea, digitalizarea educației este o componentă esențială pentru reducerea decalajelor, pentru debirocratizare și pentru pregătirea elevilor pentru economia viitorului. Tranziția digitală din școli este legată direct de implementarea RO Wallet (portofelul digital), care va facilita accesul la documentele școlare și va simplifica relația dintre părinți, elevi și instituțiile de învățământ", a transmis Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mers cu Dan Neculăescu la MAE

Dan Neculăescu, diplomat de carieră, a preluat mandatul de ministru al Afacerilor Externe de la Oana Ţoiu. Luca Niculescu vine şi el din interiorul MAE, acolo unde s-a ocupat de aderarea României la OCDE.

"O vizită cu o încărcătură emoțională cu totul aparte a fost, astăzi, revenirea la Ministerul Afacerilor Externe, de această dată în calitate de prim-ministru, pentru ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu.

Îi mulțumesc fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și îi doresc mult succes lui Dan Neculăescu, un diplomat de carieră cu o vastă experiență în dosarele strategice și de securitate ale României.

Pentru mine, MAE nu este doar o instituție fundamentală a statului, ci și locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE.

De aceea, dincolo de momentul oficial, m-am bucurat să îi revăd și să îi pot saluta pe foștii colegi. Sunt diplomații și experții care, de multe ori în spatele ușilor închise și departe de lumina reflectoarelor, muncesc zi de zi pentru interesele României. Sunt oamenii care au dus greul dosarului OCDE, dar și al altor mari dosare politice și de securitate, esențiale pentru România și pentru siguranța cetățenilor săi.

Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei.

Tot astăzi, împreună cu ministrul Dan Neculăescu, am discutat despre direcțiile noii etape în care intră politica noastră externă.

După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomația participării la diplomația proiectelor.

Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiții atrase, exportatori sprijiniți și noi oportunități pentru companiile românești.

Trebuie să fim predictibili, dar și fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles.

Nu în ultimul rând, este nevoie de o reconectare cu românii din afara granițelor, prin digitalizarea serviciilor consulare, dar și prin programe de finanțare care să îi încurajeze pe cei care își doresc să revină acasă.

Am toată încrederea că, sub conducerea lui Dan Neculăescu, echipa MAE va reprezenta România cu rigoare, energie și viziune.

Mult succes!", a precizat Luca Niculescu.

Premierul, prezent şi la MApN. Radu Oprea, noul ministru

Luca Niculescu a mers, alături de Radu Oprea, la Ministerul Apărării Naţionale, pentru preluarea mandatului.

"Am participat astăzi la preluarea mandatului de la Ministerul Apărării Naționale de către noul ministru, Ștefan Radu Oprea.

Suntem într-o perioadă tulbure în care mediul de securitate regional este extrem de tensionat, motiv pentru care am transmis un mesaj fără echivoc: prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său și a cetățenilor săi.

Am ținut să le mulțumesc militarilor români și piloților noștri care veghează zi de zi, alături de aliații noștri, în zona Mării Negre, o regiune liniștită altădată, dar care astăzi ne cere o vigilență constantă.

Împreună cu noua conducere a ministerului am convenit să accelerăm operaționalizarea Hubului de securitate de la Marea Neagră și să consolidăm cooperarea cu partenerii din NATO și cu Comisia Europeană pentru a transforma acest hub într-un pilon real de monitorizare și descurajare. Am convenit, de asemenea, să folosim integral oportunitățile oferite de programul SAFE pentru a moderniza industria și infrastructura militară, inclusiv cea cu dublă utilizare, și pentru a consolida capabilitățile de apărare ale României.

Mult succes ministrului Ștefan Radu Oprea și întregii echipe de la Apărare", a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mers şi la Ministerul Culturii. Ioana Ciocan, noul ministru

Premierul Luca Niculescu şi-a încheiat turul la Ministerul Culturii, unde Andras Demeter i-a predat mandatul Ioanei Ciocan.

"Am participat astăzi la preluarea mandatului la Ministerul Culturii de către noua ministră, Ioana Ciocan. Îi mulțumesc fostului ministru, András István Demeter, pentru activitatea de până acum și îi doresc mult succes Ioanei Ciocan, o profesionistă cu o solidă experiență în managementul cultural, într-un domeniu care definește identitatea și profilul european al României.

Pentru un om format în spațiul ideilor, al cuvântului scris și al diplomației, cultura nu este un domeniu secundar, ci o sursă reală de dezvoltare a societății pe termen lung, alături de educație. Ea trebuie să fie accesibilă fiecăruia, indiferent de locul în care trăiește sau de venit.

Sunt interesat direct să aducem cultura aproape de comunități, inclusiv în mediul rural, să demarăm intervenții de urgență unde este riscul să pierdem obiective de patrimoniu și să susținem creatorii și prezența României în lume, împreună cu MAE și ICR. Un obiectiv major la orizont este pregătirea participării României ca invitat de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt din 2028.

Cultura are nevoie de viziune, de deschidere către publicul tânăr și de un management modern, transparent și orientat spre rezultate.

Mult succes, Ioana Ciocan, și spor la treabă întregii echipe de la Ministerul Culturii!", a completat premierul.