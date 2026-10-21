Oana Țoiu, mojicie la predarea de mandat: A apărut doar la poză

Oana Toiu, fost ministru al Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Oana Țoiu, fost ministru de Externe, a coborât doar la poză, la predarea mandatului către Dan Neculăescu.

Oana Țoiu, ministru de Externe în Guvernul Bolojan, nu i-a întâmpinat pe noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, nici pe prim-ministrul Luca Niculescu, la predarea mandatului.

Fostul ministru de Externe, Oana Țoiu, dincolo de cutuma în aceste situații, tocmai prin prisma Ministerului pe care l-a condus, ar fi trebuit să exceleze în diplomație.

Dar Oana Țoiu a ales să plece de la MAE printr-un gest de mojic. I-a lăsat singuri pe Dan Neculăescu și pe Luca Niculescu să discute minute bune.

Când premierul și ministrul de Externe au coborât pentru a pleca din instituție, la poza de plecare a apărut și Oana Țoiu, conform RomâniaTV.

Astfel, Oana Țoiu a ales să plece rușinos de la primul său loc de muncă.

Premierul Luca Niculescu a apărut, de multe ori, în presă, ca posibilă propunere pentru funcția de ministru de Externe al României, însă, cu fiecare ocazie, se pare că președintele țării, Nicușor Dan, ar fi preferat-o pe Oana Țoiu.

Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, lungă experiență în diplomație. A intra în MAE în 2002

La numirea Oanei Țoiu ca ministru de Externe al României, Luca Niculescu era deja în Minister, fiind, din 2022, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Cu o lungă carieră în diplomație, anterior, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, din 2016.

Noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, și-a început cariera în MAE încă din 2002. El a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, fiind diplomat de carieră: lucrează în Ministerul Afacerilor Externe al României din octombrie 2002. În perioada 2017-2019 a deţinut funcţia de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la nivel global. Pe parcursul carierei diplomatice a îndeplinit responsabilități atât în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, cât și în serviciul diplomatic exterior, conform site-ului MAE.

”Absența” s-a repetat la Ministerul Apărării, conform sursei citate, unde Radu Miruță nu i-a întâmpinat pe Radu Oprea, noul ministru al Apărării Naționale, și pe premierul României, Luca Niculescu.

Amintim că astăzi, în prima zi de mandat ca premier al României, Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către noii miniştri de la Investiţii şi Proiecte Europene, Externe, Educaţie, Apărare şi Cultură.