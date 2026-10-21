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Oana Țoiu, mojicie la predarea de mandat: A apărut doar la poză

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Oana Toiu, Ministrul Afacerilor Externe
Oana Toiu, fost ministru al Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / George Călin

Oana Țoiu, fost ministru de Externe, a coborât doar la poză, la predarea mandatului către Dan Neculăescu.

Oana Țoiu, ministru de Externe în Guvernul Bolojan, nu i-a întâmpinat pe noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, nici pe prim-ministrul Luca Niculescu, la predarea mandatului. 

Fostul ministru de Externe, Oana Țoiu, dincolo de cutuma în aceste situații, tocmai prin prisma Ministerului pe care l-a condus, ar fi trebuit să exceleze în diplomație. 

Dar Oana Țoiu a ales să plece de la MAE printr-un gest de mojic. I-a lăsat singuri pe Dan Neculăescu și pe Luca Niculescu să discute minute bune.

Oana Țoiu, sfidare la predarea de mandat: A apărut doar la poză

Când premierul și ministrul de Externe au coborât pentru a pleca din instituție, la poza de plecare a apărut și Oana Țoiu, conform RomâniaTV. 

Astfel, Oana Țoiu a ales să plece rușinos de la primul său loc de muncă. 

Oana Țoiu, sfidare la predarea de mandat: A apărut doar la poză

Premierul Luca Niculescu a apărut, de multe ori, în presă, ca posibilă propunere pentru funcția de ministru de Externe al României, însă, cu fiecare ocazie, se pare că președintele țării, Nicușor Dan, ar fi preferat-o pe Oana Țoiu. 

Dan Neculăescu, noul ministru de Externe, lungă experiență în diplomație. A intra în MAE în 2002

La numirea Oanei Țoiu ca ministru de Externe al României, Luca Niculescu era deja în Minister, fiind, din 2022, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Cu o lungă carieră în diplomație, anterior, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, din 2016. 

Noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, și-a început cariera în MAE încă din 2002. El a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, fiind diplomat de carieră: lucrează în Ministerul Afacerilor Externe al României din octombrie 2002. În perioada 2017-2019 a deţinut funcţia de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la nivel global. Pe parcursul carierei diplomatice a îndeplinit responsabilități atât în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, cât și în serviciul diplomatic exterior, conform site-ului MAE

”Absența” s-a repetat la Ministerul Apărării, conform sursei citate, unde Radu Miruță nu i-a întâmpinat pe Radu Oprea, noul ministru al Apărării Naționale, și pe premierul României, Luca Niculescu. 

Amintim că astăzi, în prima zi de mandat ca premier al României, Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către noii miniştri de la Investiţii şi Proiecte Europene, Externe, Educaţie, Apărare şi Cultură.

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oana toiu
mae
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Comentarii (21)

corina   •   22 Octombrie 2026   •   10:25

lipsa totala de cei sapte ani de acasa,diplomatie zero, nu stie sa piarda.

Silviu   •   21 Octombrie 2026   •   19:19

În cazul domniei sale o schimbare binevenită.

oto   •   21 Octombrie 2026   •   16:53

o cheama putoiu si in vara mai ca a declansat ui scandal diplomatic cu armenia prin remarci deplasate in timpul conferintei din azerbaidjan/sursa postul tv aztv

Stefan   •   21 Octombrie 2026   •   14:58

Ea Oana Toiu trebuia sa iasa pe usa din spate , pe unde se scoate gunoiul , dar fapt toti USR trebuiau sa iasa asa din ministere . Sigur au fost cei mai slabi pregatiti ministrii din toata istoria tarii. Le doresc la toti USR sa dispara din parlamentul tarii , sa dispara ca partid, sa dispara ca oameni politici. Nu cred ca va putea cineva sa i depaseasca la minciuni, prostie, incompetenta, ura, razbunare. Urati oameni. Sper ca presa sa numai scrie despre ei. Drum bun tuturor USR unde veti pleca , dar sa nu va mai intoarceti. Sunteti istorie , dar urata.

Vlad Tepes   •   21 Octombrie 2026   •   14:38

Asa se comporta Coloana a 5-a si inainte de ww2.
C0LOANA A 5-A, asta sunt hoarda asta de handicapati, in frunte cu bolovan !!!

yul   •   21 Octombrie 2026   •   14:37

Nu cred ca ar fi existat o solutie mai nefericita pentru reprezentarea internationala a Romaniei decat aceasta mUE-ista urata si proasta.
Ii transmit condoleante, asa cum si ea a transmis ranitilor dintr-un accident .
Duca-se in renumita statiune croata de la Marea Adriatica !

Cezar   •   21 Octombrie 2026   •   14:03

Un ministru (ca mulți alții) prost, nepregătit și mârlan! Amintiți-vă de episodul cu fata lui Ponta. În stilul ăsta e vai de mama noastră!

# SS   •   21 Octombrie 2026   •   13:58

Mai soNel, probabil asta ti-e numele, nu soRel... UN SINGUR SPIT IN CUR NU-TI AJUNGE, VREI O CUTIE DE PANTOFI??? MAI BINE TI-AR TRAGE-O VREO ZECE DE LA JILAVA LA POPOU, APATRUDULE...

Leizerovici Sorel   •   21 Octombrie 2026   •   12:49

Ieri mi-am dat demisia de la servici. Aștept sa-mi dea PSD ajutor social baban. Cam asa: o cutie de pantofi lunar!

un cetatean   •   21 Octombrie 2026   •   12:37

la acesti INDIVIZI diplomatia si buna cuvinta lipsesc cu desavarsire,pacat cu unii romani sunt de partea lor

Valter Cojman   •   21 Octombrie 2026   •   12:19

Pai la ce te poti astepta de la o extremista USR?

Mihai1   •   21 Octombrie 2026   •   12:19

Nimic nou! Slugile sunt la fel ca stăpânul!
Bolojan a avut cel mai jegos discurs din istorie!
Ca să înțelegeți: antrenorul naționalei de fotbal după 5 înfrângeri și un egal este demis... Să zicem că ar face următoarele declarații:
"Sunt cel mai bun antrenor din istorie, cel mai cinstit, înfrângerile sunt din cauza foștilor antrenori, a gazonului, al arbitrilor, al jucătorilor, a galeriei, a stegulețelor de la colțul terenului!"

Anihilati usr   •   21 Octombrie 2026   •   12:19

Asta trebuie prinsa pe strada si batuta

Ivan   •   21 Octombrie 2026   •   12:17

Nu înțeleg de ce oamenii se așteaptă de la USR-iști la altceva decât la incompetență, mojicii, jaf, tâlhărie, corupție și nemernicie!!! Exemple, Clautilde Armand, Vlad Voiculescu, Ionut Mosteanu, Radu Miruță, Alexandru Munteanu, vicepreședinte USR Dâmbovița, Barna, Oana Țoiu ș.a..!!!

rasvan   •   21 Octombrie 2026   •   12:15

A fost si a ramas o ,,toapa,,.chiar daca a ,,frecat,, menta cateva luni printr-un minister,in care poate era admisa sa faca cafele pe la bufet !!

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