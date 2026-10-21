Ce face Luca Niculescu în prima zi de mandat ca premier. Care este "urgența urgențelor"

Imagine cu Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După ce marți seara și-a depus jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, Luca Niculescu își începe miercuri, 21 octombrie, prima zi de mandat ca premier.

Miercuri, 21 octombrie, în prima zi de mandat ca premier al României, Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către noii miniştri de la Investiţii şi Proiecte Europene, Externe, Educaţie, Apărare şi Cultură.

Programul lui Luca Niculescu, miercuri, 21 octombrie

Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, prim-ministru Luca Niculescu merge astăzi la:

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - ora 9:00; preluarea mandatului de către noul ministru, Alexandru Mihai Ghigiu

Ministerul de Externe - ora 9:40; preluarea mandatului de către noul ministru Dan Neculăescu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 10:15; preluarea mandatului de către noul ministru Sorin Costreie

Ministerul Apărării Naţionale - 11:00; preluarea mandatului de către noul ministru Ştefan Radu Oprea

Ministerul Culturii - 11:45; preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii, Ioana Ciocan.

Luca Niculescu, declarații de presă: Mihai Ghigiu - un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție

După ce a participat la preluarea mandatului de către noul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, Luca Niculescu a făcut declarații de presă.

"Am început în această dimineață să particip la o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor. Primul este MIPE, acest minister foarte important pentru că banii europeni, după cum știți, reprezintă o gură mare de oxigen pentru economia României. I-am mulțumit domnului Dragoș Pîslaru pentru ce a făcut. Chiar și în această perioadă în care guvernul a fost interimar a reușit să încheie cu succes câteva jaloane importante. I-am urat, evident, mult succes lui Mihai Ghigiu, care este un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție pentru a lucra în acest sens", a declarat Luca Niculescu.

Prioritățile lui Luca Niculescu. Care este "urgența urgențelor"

Ulterior, premierul Luca Niculescu a amintit care sunt principalele sale priorități.

"Avem multe priorități, dar aș spune trei dintre ele. În primul rând, PNRR-ul este urgența urgențelor. Trebuie închis foarte rapid, până la sfârșitul acestui an trebuie să știm câți bani mai luăm. Cifrele pe care le-am ascultat în această dimineață îmi dau un optimism rezonabil. Se vorbește despre aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea să intre în economia României.

Apoi, în egală măsură - fondurile de Coeziune, pe care le cunoașteți și pe care autoritățile române se vor concentra și mai mult după ce închidem cu PNRR-ul. În momentul de față suntem în top 10, dacă nu mă înșel, al țărilor care au reușit să atragă bani europeni din fondurile de Coeziune pe actualul exercițiu bugetar.

Și, de asemenea foarte important - viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, după cum știți, discuțiile sunt în curs. Este unul dintre motoarele economiei României acest segment al fondurilor europene și sper să reușim să profităm cât mai bine de el pentru că economia României are nevoie, oamenii au nevoie. România se dezvoltă și grație fondurilor europene, avem un bilanț pozitiv de 72 de miliarde de euro până acum, de când am intrat în UE", a mai spus Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat

Totodată, premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat și că banii acumulați nu vor fi folosiți în alte scopuri.

"Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. El există și va exista așa cum este", a declarat Luca Niculescu, la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, întrebat dacă ia în calcul folosirea banilor din Pilonul 2 în alte scopuri.

Prima vizită externă a lui Niculescu, probabil săptămâna viitoare

Luca Nisculescu declarase marți seara că va avea și o primă vizită externă în curând, însă nu a precizat și locul desfășurării.

"Iar prima vizită o veți vedea foarte curând, va fi probabil săptămâna viitoare", a spus noul premier, marți, 20 octombrie, după prima ședință de guvern.

Cât despre prioritățile în materie de politica externă, Luca Niculescu a precizat: "Rămân pe aceleași coordonate esențiale: suntem membri ai NATO, membri ai Uniunii Europene, parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care vrem să îl consolidăm. În același timp, este ocazia pentru România să-și diversifice spațiul extern, să aibă o diplomaţie și mai activă și interesată, mai ales, de economie. Vom merge și către alte spații, este un ministru de Externe nou, domnul Dan Neculăescu, cu o experiență foarte, foarte bună în diplomaţia română și sunt convins că va imprima ministerului exact direcțiile despre care am vorbit".

Unde au mers alți premieri

Precizăm cu atât Ilie Bolojan, cât și Marcel Ciolacu, au ales Republica Moldova pentru prima lor vizită externă în calitate de prim-miniștri ai României.

Prima vizită externă a lui Nicolae Ciucă în calitate de premier a fost la Bruxelles, în Belgia, în perioada 20-21 decembrie 2021.

Reamintim că noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marţi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Au votat "pentru" învestirea Guvernului 280 de parlamentari din 338 voturi exprimate. 58 de voturi au fost "contra".