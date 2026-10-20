Update: Declarații Luca Niculescu/ Premieră la Palatul Victoria. Unde stă noul premier / video

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Agerpres

Prima şedinţă a Guvernului Luca Niculescu la Palatul Victoria a adus şi o premieră.

UPDATE: Declarațiile complete ale premierului Luca Niculescu, după prima ședință de guvern

"A fost o zi lungă. Am avut ziua în Parlament întâi, cu dezbaterile, și apoi votul de învestitură și vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru acest vot de învestitură, care ne responsabilizează. Apoi a fost momentul solemn de la Cotroceni, cu depunerea jurământului, pe care probabil că l-ați urmărit.

Am venit aici, la Guvern, am avut o întâlnire cu premierul Bolojan, căruia îi mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o, și apoi am avut prima ședință de guvern, a fost o ședință scurtă pentru organizarea activității guvernamentale în perioada imediat următoare. Ne vom întâlni des alături de miniștrii pe care i-ați văzut, unii dintre ei vin din Partidul Social Democrat, ceilalți sunt din zona independentă. Ne vom întâlni des, pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm urgent: rectificarea bugetară, bugetul, pregătirea pentru iarnă și apoi alte multe chestiuni pe care le avem de făcut, pentru că după aproape șase luni de criză politică, s-au adunat multe urgențe care pot fi rezolvate de un guvern cu puteri depline. Nu o să vorbesc mai mult acum și o să iau câteva întrebări. Vă rog să începeți.

Reporter: Bună seara! Domnule premier, aș vrea să ne spuneți cum vă simțiți alături de PSD, având în vedere faptul că dumneavoastră ați lucrat ca jurnalist în redacții care au avut o orientare de dreapta, ați fost promovat politic de către un președinte care și-a construit campania electorală și a și câștigat cu lupta anti-PSD, de asemenea, ați fost nominalizat ca premier de către un președinte care, de asemenea, și-a construit campania anti-PSD. Acum sunteți alături de un guvern majoritar PSD. Cum vă simțiți alături de PSD?

Luca Niculescu: Președintele României, când m-a desemnat pentru a încerca să formez un guvern, după trei tentative care nu funcționaseră, mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: guvern politic, guvern mixt sau un guvern tehnocrat. Contează mai puțin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că, după șase luni de criză...

Reporter: Dar v-ați imaginat vreodată că veți...

Luca Niculescu: După șase luni de criză avem un guvern cu putere depline. Partidul Social Democrat este partidul care și-a asumat guvernarea, invitația fusese făcută și către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susținut învestirea acestui guvern în Parlament și pentru aceasta vreau să le mulțumesc, pentru că ne permite să avem un guvern și, după cum spuneam, sentimentele mele contează cel mai puțin, ceea ce contează este să avem un guvern care să funcționeze. Vă mulțumesc!

Reporter: Bună seara! Domnule premier, pentru legea bugetului de stat de anul viitor trebuie să reduceți deficitul cu încă 1% și aici aș vrea să vă întreb dacă în acest moment vă puteți lua angajamentul că nu veți introduce taxe noi și că puteți să vă încadrați în țintele de deficit și, de asemenea, să ne spuneți dacă această indexare a pensiilor este fermă și care este procentul.

Luca Niculescu: Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat, și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm, am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită, la finalul, la mijlocul acestui an. Avem vizita lor din nou la începutul anului viitor - și aici vreau să-i mulțumesc ministrului Alexandru Nazare pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă, colegilor de la Banca Națională, de asemenea, iar în ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar.

Reporter: Vă puteți lua acum un angajament că nu veţi introduce taxe noi?

Luca Niculescu: În momentul de față, răspunsul este același, vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejați.

Reporter: Bună seara, domnule premier! Pentru că discuția în acest moment este în jurul bugetului și a rectificării bugetare, au fost discuții referitoare și la măsurile sociale pe care Partidul Social Democrat și le dorește, de unde veți găsi banii necesari pentru a introduce aceste măsuri sociale?

Luca Niculescu: Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal-bugetar de care dispunem. Există câteva piste pe care le-am mai evocat, o colectare mai bună, deja ANAF-ul a început să colecteze mai bine, o creștere economică pe care sperăm să o avem anul viitor, dacă vă uitați la prognoze, sunt de aproximativ 2%, și investiții, o creștere a investițiilor, plus o utilizare cât mai bună a fondurilor europene - și aici, împreună cu colegii de la MIPE, cu ministrul Ghigiu, vom acționa foarte repede în acest sens, probabil chiar săptămâna viitoare vom avea mai multe vești. Și, evident, nu vă ascund, aderarea României la OCDE va debloca fonduri de investiții care nu investesc decât în țări OCDE. Sper ca și acest lucru să se întâmple foarte curând. Vă mulțumesc.

Reporter: Bună seara, domnule prim-ministru! Știm deja că problema colectării fondurilor la bugetul de stat a fost o provocare pentru administrația anterioară. Vreau să vă întreb cum veți aborda problema evaziunii fiscale și în cât timp ar trebui să vedem și rezultate?

Luca Niculescu: Evaziunea fiscală este într-adevăr o problemă serioasă. Ați văzut cu siguranță că România este țara care are cel mai mare gap, cea mai mare diferență dintre TVA-ul pe care îl încasează și cel pe care ar trebui să îl încaseze. Veniturile fiscale sunt printre cele mai mici din Europa, deci este o problemă cu adevărat serioasă. Digitalizarea este unul dintre răspunsuri. După cum ați văzut, avem un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială și mă bazez mult pe competențele lui. Vine, a lucrat ani și ani de zile la o firmă mare, privată - nu o să-i dau acum numele, că apoi cine știe ce se spune, că îi fac reclamă - dar este un om extrem de competent și contez foarte mult pe colaborarea dintre el, Ministerul Finanțelor și ANAF, pentru ca acest lucru să se realizeze începând chiar de anul viitor. Dar deja colectarea anul acesta a fost mai bună decât anul trecut, deci, tendința este pozitivă.

Reporter: Bună seara! Demnitarii susținuți de PNL, USR și UDMR, care până în acest moment nu și-au dat demisia, vor rămâne în funcții? Vorbim de șefi de agenții, de secretari de stat?

Luca Niculescu: Este ceva la care încă n-am apucat să mă gândesc, o să vă răspund în curând....

Reporter: Nu ați avut nicio discuție cu liderii politici în acest sens?

Luca Niculescu: O să vă răspund după ce am discuții mai aprofundate. Principalele chestiuni au fost cele legate de ce am vorbit, de buget, finanțe, rectificare și a fost, după cum ziceam, o zi foarte plină. Vor mai fi zile și vor mai fi întâlniri cu dumneavoastră, pentru că am intenția, ca fost jurnalist, să fiu cât se poate de transparent în relația cu dumneavoastră.

Reporter: Bună seara! Domnule prim-ministru, ați promis astăzi în Parlament și, dacă îmi permiteți să vă parafrazez, că statul își va reduce propriile cheltuieli înainte de a mai cere sacrificii suplimentare românilor. Dar partidele care vă susțin și care v-au votat au administrat ani la rând sistemul pe care vreți acum să-l reformați, și cei care au ajuns la guvernare cu dumneavoastră, și cei care v-au votat, dar au rămas în opoziție. Ne puteți garanta că nu veți fi doar un administrator al acestui sistem, ci un premier care va continua să combată risipa și privilegiile, chiar și atunci când acestea se vor intersecta în conflict direct cu interesele politice ale celor care vă susțin?

Luca Niculescu: Garanțiile vor fi actele pe care le voi face, adică mă veți judeca după rezultate. Pot să-mi iau angajamente și, după cum știți, există în istoricul României destule angajamente care după aceea poate nu s-au îndeplinit așa cum au fost inițial, dar judecați-mă, vă rog, după rezultate.

Reporter: Și încă o completare, dacă-mi permiteți, reformele acestea vor însemna și umblarea la Pilonul 2 de pensii?

Luca Niculescu: Încă o dată, este ceva la care n-am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulți miniștri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări și eu o voi face la un moment dat, dar, deocamdată, este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână așa cum este. Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, cum voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră.

Reporter: Bună seara! La finalul acestei luni expiră măsurile de temperare a scumpirilor la pompă, acea plafonare a adaosului comercial la benzină și motorină și reducerea accizei. Luați în calcul să le prelungiți lunile următoare, având în vedere prețurile din acest moment la benzină și motorină?

Luca Niculescu: Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar vă voi putea răspunde mai concret zilele următoare, încă o dată, în funcție de cifrele pe care le avem, dar problema energetică este una majoră în România și, de fapt, nu numai în România. Dacă vă uitați, peste tot în lume este o problemă care impactează din ce în ce mai mult viețile oamenilor și ne vom concentra cu prioritate pe ea. Foarte rapid voi avea întâlniri cu ministrul Energiei, și nu numai cu el, pentru a vedea cum putem aborda toate aspectele care țin de energie, pentru că nu e vorba numai despre combustibil, este vorba și despre gaz, despre energia electrică și trebuie să vedem ce putem face pentru fiecare dintre categoriile de oameni, pentru că vine iarna și aici riscăm să avem problemele cele mai serioase, dacă nu acționăm la timp.

Reporter: Dar vă doriți o prelungire în acest moment?

Luca Niculescu: Vă răspund, cum am spus, la momentul respectiv. Nu cred că o să pot să iau toate întrebările. Încă trei, vă rog.

Reporter: Domnule Niculescu, acordurile pe care le-ați încheiat cu partidele politice, în special cu PSD și PNL, ne-au făcut să credem că aveți un termen limită al acestui cabinet, până la începutul anului viitor. PNL spune că nu depune moțiune de cenzură până în martie, PSD, care a intrat la guvernare, spune că vă va reevalua după șase luni. Considerați că v-au îngrădit prin aceste prevederi? Considerați că guvernul dumneavoastră este unul cu termen limitat?

Luca Niculescu: Eu cred că un guvern este judecat în fiecare zi, este judecat și evaluat de cetățeni, este judecat și evaluat de dumneavoastră, jurnaliștii. Avem parte de evaluări, încă nici nu ne-am instalat în funcție prea bine și am văzut deja multe evaluări și anticipări ale unor viitoare reușite sau chestiuni care nu vor reuși atât de bine. Eu mă ghidez după programul de guvernare și i-am invitat pe toți miniștrii foarte serios să facă acest lucru. Programul de guvernare este pe doi ani și acesta este termenul pentru care lucram.

Reporter: Domnule Luca Niculescu, ați obținut 280 de voturi astăzi în Parlament. Felicitări! Ați avut înaintea dumneavoastră trei predecesori, să le spunem, care au fost desemnați pentru funcția de premier, Eugen Tomac, Adrian Veștea, dar și Siegfried Mureșan, care nu au reușit performanța unii dintre ei nici de a ajunge la vot, alții nu au reușit să strângă voturile necesare. Aș vrea să mă întreb ce credeți că vă deosebește de domniile lor sau ce credeți că le-a lipsit de nu au reușit să strângă atâtea voturi?

Luca Niculescu: Știți, e foarte greu să vorbești despre tine însuți. În primul rând, vreau să le mulțumesc celor trei colegi pe care i-ați menționat, Eugen Tomac, domnul Veștea și domnul Siegfried Mureșan, pentru efortul pe care l-au făcut, pentru că am văzut și eu zilnic, în aceste două săptămâni, și poate de aceea sunt puțin mai obosit în această seară, cât este de greu să ajungi la un compromis. Întotdeauna există diferite soluții, cel puțin pe hârtie, dar apoi, când te confrunți cu realitatea, vezi că e mai greu de ajuns la un rezultat imediat. Pot să spun că am, probabil, unele abilități de negociator și de dialog pe care le-am dezvoltat în timpul procesului de aderare la OCDE, când am discutat cu toate instituțiile din România, cu toate partidele politice din România, dar cu siguranță nu este numai asta. Contează, probabil, și contextul și momentul, dar este foarte bine că s-a încheiat această criză politică și că România, după aproape șase luni, are un guvern cu puteri depline, care s-a apucat deja de treabă.

Reporter: Dacă îmi permiteți, credeți că vor fi suficiente abilitățile dumneavoastră de negociator pentru a construi un buget pentru anul viitor, sub amenințarea cu moțiunea de cenzură sau cu demiterea din partea a două partide cu ideologii opuse?

Luca Niculescu: Bugetul pentru anul viitor este obligatoriu și toate partidele înțeleg acest lucru. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârșit este și pentru că apărea iminența unor probleme foarte, foarte mari în economie. Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu îmi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern și cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget, care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în așa fel să continuăm pe ținta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar, în același timp, încercând să și, și nu încercând, relansând și făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin. Sigur că poate părea greu de rezolvat această ecuație, dar sunt puține lucruri simple în lumea de azi, atât în România, cât și pe plan internațional. Încă două întrebări, vă rog și vă mulțumesc.

Reporter: Domnule prim-ministru, guvernul dvs. moşteneşte o datorie de 5 miliarde lei către magistrați, e o decizie definitivă, și vine cu o penalizare de 1% pe zi. Termenul este de 10 zile. Care sunt planurile dumneavoastră legate de această datorie, cum veți plăti banii judecătorilor, veți eșalona plata și ce le veți spune oamenilor, având în vedere că magistrații au avut în ultimii ani o mulțime de beneficii, iar categoriile vulnerabile au pierdut foarte mulţi bani în acești ani.

Luca Niculescu: Într-adevăr, este o decizie venită recent, ne vom aplica foarte, foarte repede asupra ei, vom începe un dialog în așa fel încât să găsim o soluție, dar, cum spuneaţi dumneavoastră, este urgentă și în câteva zile veți avea un răspuns.

Reporter: Bună seara. Ieri, aici, la Guvern, unde vă aflați dumneavoastră, Ilie Bolojan avea o conferință de presă, își făcea bilanțul și spunea în felul următor la întrebările noastre, că trebuie să fim atenți la discursul dumneavoastră și la discursul miniştrilor dumneavoastră. Asta pentru că, înainte să veniți aici, cel puțin o parte din cei care acum vă sunt miniştri promiteau că în momentul în care o să vină la guvernare, de exemplu, o să scadă TVA-ul. Nimic în programul de guvernare de acum despre scăderea TVA-ului, că o să elimine CSS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei. Nimic în programul de guvernare despre această măsură. În plus, s-a promis o indexare a pensiilor. Acum se anunță o indexare destul de mică, de maxim 7%, potrivit estimărilor. Așadar, în acest moment, de la pupitrul Guvernului României, dumneavoastră le promiteți oamenilor că veți adopta aceste măsuri?

Luca Niculescu: La care dintre ele vă referiți? La scăderea TVA? La indexarea pensiilor? Evident că toți ne dorim să trăim mai bine. Dar, încă o dată, vă invit să citiți programul de guvernare. Ce este acolo, vom face. Noi dorim, încă o dată, ca oamenii să trăiască mai bine, dar toate aceste decizii despre care vorbiți le vom lua nu prin declarații la televizor, le vom lua în ședințe de guvern, cu avizul Ministerului Finanțelor și cu semnătura premierului. Dar dorința noastră, cea mai puternică, este să reușim să facem cât mai mult bine pentru oameni, după ani în care au dus-o din ce în ce mai greu. Dar uitați-vă, încă o dată, și la ce se întâmplă în lume, nu numai în România. Sigur că aceasta nu este neapărat de mare ajutor pentru cei care suferă, pentru cei mai vulnerabili, dar sunt probleme importante cu care ne confruntăm și cărora încercăm să le găsim soluții întotdeauna în beneficiul oamenilor. Vă mulțumesc!

Reporter: Permiteţi-mi încă o întrebare din respect pentru colegii care au stat la rând. Dle Luca Niculescu, vă întreb direct, sunteți un premier de paravan pentru PSD?

Luca Niculescu: De?

Reporter: Un premier de paravan, de proxy.

Luca Niculescu: Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice. După cum spuneam, Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare, mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în parlament. Voi avea o colaborare, conlucrare cât mai bună cu Partidul Social Democrat, pentru că este partid aflat la guvernare. De asemenea voi discuta cu toți colegii care sunt în acest guvern și care nu sunt membri de partid. Domnule Ungar, chiar doriți să o puneți?

Reporter: Da, chiar vreau să adresez această întrebare.

Luca Niculescu: Dar e ultima. Vă rog.

Reporter: Întrebarea mea vizează politica externă. Vreau să știu care sunt prioritățile dumneavoastră în plan extern, domnule prim-ministru. Vreau să știu cum veți face să găsiți un echilibru între ceea ce înseamnă apartenența europeană a României și relația transatlantică și unde plănuiți să faceți prima vizită externă.

Luca Niculescu: Asta numiţi dumneavoastră o întrebare, eu am văzut cel puțin trei până acum. Prioritățile în materie de politica externă rămân pe aceleași coordonate esențiale: suntem membri ai NATO, membri ai Uniunii Europene, parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care vrem să îl consolidăm. În același timp, este ocazia pentru România să-și diversifice spațiul extern, să aibă o diplomaţie și mai activă și interesată, mai ales, de economie. Vom merge și către alte spații, este un ministru de Externe nou, domnul Dan Neculăescu, cu o experiență foarte, foarte bună în diplomaţia română și sunt convins că va imprima ministerului exact direcțiile despre care am vorbit. Iar prima vizită, o veți vedea foarte curând, va fi probabil săptămâna viitoare.

Reporter: Cu ce echipă de consilieri veţi lucra? Aveţi câteva nume, pe care ni le puteţi spune? Cine va fi purtătorul de cuvânt al Guvernului?

Luca Niculescu: Deocamdată, după cum vedeți, sunt singur aici, dar va fi repede și un purtător de cuvânt al Guvernului. Vă mulțumesc!"

UPDATE: Luca Niculescu face primele declaraţii de la Palatul Victoria, în calitate de prim-ministru.

"Știu că a fost o zi lungă pentru dumneavoastră, dar vor fi multe zile lungi de-acum înainte și sunt convins că sunteți pregătiți pentru ele. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să faceți parte din această echipă guvernamentală. Mulţumesc Parlamentului pentru votul de astăzi şi care ne învestește nu numai cu încrederea pentru acest guvern, dar și cu multă responsabilitate pentru ceea ce avem de făcut. Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătățirea nivelului de trăi al românilor.



Avem câteva urgențe, pe care le cunoaștem cu toții: rectificarea bugetară, care va veni foarte curând, apoi avem de făcut bugetul pentru anul viitor, pregătirea pentru iarnă și pentru problemele care pot apărea în sectorul energetic și apoi, sigur, că sunt foarte multe lucruri importante, pe care le regăsim cu toții în programul de guvernare, care este un program foarte consistent și acoperă toate domeniile vieții noastre publice.



Vreau să vă doresc mult succes în tot ceea ce vom face împreună de acum înainte. Așa cum am mai spus, chiar dacă venim, poate uneori, din lumi diferite - unii dintre dumneavoastră sunteți politicieni, ceilalți abia acum descoperiți această lume -, suntem, totuși, o echipă! Avem ca bază pentru tot ceea ce vom face Programul de guvernare, deci vă invit să vă raportați de fiecare dată la acesta atunci când luați deciziile, pentru că în funcție de el ne vom ghida și vom ști ce avem de făcut", a declarat Luca Niculescu.

Cum se simte Luca Niculescu în Guvern alături de PSD

"Preşedintele României mi-a lăsat o plajă largă de alegeri: Guvern politic, Guvern mixt, Guvern tehnocrat. Contează mai puţin ce simt eu, contează rezultatul. După 6 luni de criză, avem un Guvern cu puteri depline. PSD este partidul care şi-a asumat guvernarea. Invitaţia fusese făcută şi către alte partide, care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susţinut învestirea în Parlament.

Sentimentele contează cel mai puţin, ce contează e să avem un Guvern care să funcţioneze", a mai declarat premierul.

Ce se întâmplă cu deficitul bugetar

"Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm. Face parte din acordurile internaționale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat. Și știți cât de fragilă este linia pe care ne aflăm. Am trecut de trei agenții de rating cu bine, dar foarte la limită la mijlocul acestui an. Avem vizita lor din nou la începutul anului viitor și aici vreau să-i mulțumesc Ministrului Alexandru Nazare pentru efortul remarcabil pe care l-a făcut pentru ca România să rămână în această zonă. El, colegilor de la Banca Națională de asemenea.

Iar în ceea ce privește cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de vedere fiscal-bugetar. În momentul de față, răspunsul este același: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili în orice caz să fie protejați. Vom face tot ce putem pentru a găsi resurse în spațiul fiscal-bugetar de care dispunem.

Există câteva piste pe care le-am mai evocat:

O colectare mai bună — deja ANAF-ul a început să colecteze mai bine;

O creștere economică pe care sperăm să o avem anul viitor (dacă vă uitați la prognoze, sunt de aproximativ 2%);

Investiții — o creștere a investițiilor plus o utilizare cât mai bună a fondurilor europene. Și aici, împreună cu colegii de la MIPE, cu ministrul Ghigiu, vom acționa foarte repede în acest sens. Probabil chiar săptămâna viitoare vom avea mai multe vești;

Aderarea României la OECD va debloca fonduri de investiții care nu investesc decât în țări OECD. Sper ca și acest lucru să se întâmple foarte curând”, a mai spus premierul.

Se prelungeşte reducerea accizei la motorină?

"Este o măsură la care ne gândim, într-adevăr, dar vom putea răspunde mai concret zilele următoare. Încă o dată, în funcție de cifrele pe care le avem.

Dar problema energetică este una majoră în România și, de fapt, nu numai în România — dacă vă uitați, peste tot în lume este o problemă care impactează din ce în ce mai mult viețile oamenilor și ne vom concentra cu prioritate pe ea.

Foarte rapid voi avea întâlniri cu Ministrul Energiei și nu numai cu el, pentru a vedea cum putem aborda toate aspectele care țin de energie. Pentru că nu e vorba numai despre combustibili, este vorba și despre gaz, despre energia electrică și trebuie să vedem ce putem face pentru fiecare dintre categoriile de oameni, pentru că vine iarna și aici riscăm să avem problemele cele mai serioase dacă nu acționăm la timp", a completat Luca Niculescu.

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Totul doar din aşezarea la masa Guvernului. Luca Niculescu a preferat să iasă din paradigma premierilor dinaintea sa şi, în loc să stea în capătul mesei, a ales să stea la mijloc, flancat în stânga şi în dreapta de miniştri.

Luca Niculescu îşi preia mandatul marţi, 20 octombrie, după o perioadă de 5 luni şi jumătate în care Guvernul României a fost unul interimar. Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Iată şi primele imagini cu Guvernul Niculescu la sosirea la Palatul Victoria.

Mesajul lui Luca Niculescu după depunerea jurământului, în faţa lui Nicuşor Dan

"În primul rând, domnule preşedinte, îmi amintesc că în această sală, în urmă cu două săptămâni şi o zi, mi-aţi încredinţat acea sarcină foarte onorantă şi care m-a încărcat cu multă responsabilitate şi cu câteva nopţi nedormite, pentru a încerca să formez un Guvern.

Aţi fost foarte generos, mi-aţi dat un spaţiu larg. Putea fi un Guvern tehnocrat, putea fi unul politic, dar aţi fixat o limită. Acest Guvern trebuia să fie unul pro-occidental, ancorat în Europa şi în relaţia noastră trans-atlantică. Au fost zile întregi de discuţii şi consultări. Rezultatul îl aveţi în faţa dvs.

Este un Guvern mixt, reprezentat de PSD, căruia vreau să îi mulţumesc că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care nu e simplă, şi de colegi din societatea civilă, mediul academic, cărora le-a fost poate şi mai greu să facă acest pas. Pentru că e mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoşti şi, când ajungi în acest spaţiu în care eşti extrem de mediatizat şi în care totul e pus sub o lupă enormă, viaţa poate deveni foarte complicată.

Sunt convins că toţi cei de aici suntem animaţi de dorinţa de a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate. Pentru că am văzut când România îşi doreşte, poate să realizeze ce îşi doreşte.

Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere, cu speranţă. Le mulţumesc şi partidelor care, deşi nu au intrat la guvernare, au decis să susţină acest Guvern în Parlament. Le mulţumesc şi colegilor care au încercat înaintea mea, din experienţele lor am învăţat. Vă asigur că vom face tot ce e mai bine pentru România, pentru ca această ţară să îşi arate adevăratul potenţial", a declarat Luca Niculescu.