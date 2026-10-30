Reforma administrativ-teritorială: Ministrul Dezvoltării anunță o comasare voluntară până la 1 martie 2027, urmată de cea obligatorie

Reforma administrativ-teritorială. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță cum și când se va realiza. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că se lucrează la o reformă administrativ-teritorială, desfășurată inițial prin comasarea voluntară a comunelor mici, modificări care se vor desfășura, însă, în două etape.

„Chiar acum, la Ministerul Dezvoltării, se află cei de la ACoR, împreună cu domnul președinte Emil Drăghici și cu cei din conducerea directoratului. Vreau să le prezint reforma administrativă prin comasarea voluntară, cele 429 de localități până în 1.500 de locuitori, dar în același timp vreau să le explic și să le arăt argumentele pentru ceea ce pot face ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiții, facilitățile fiscale. Și, bineînțeles, dumnealor să decidă și cu cetățenii, și cu primarii, dacă consideră să comaseze voluntar sau nu”, a spus ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, vineri, într-o conferință de presă.

Comasare voluntară până la 1 martie 2027, urmată de o comasare obligatorie

Într-o primă etapă, comasarea va fi voluntară, a precizat ministrul, urmată de cea de-a doua etapă, care va fi „prin asumare”, adică o comasare obligatorie a micilor localități care ar începe după 1 martie 2027.

Totuși, „reforma se va aplica din anul 2028”, a spus ministrul, care a adăugat: „la următoarele alegeri din 2028, ea va fi pusă în aplicare”.

Cetățenii localităților mici vor fi consultați prin referendumuri

La solicitarea jurnaliștilor, ministrul Stoica a încercat să explice modul în care se va organiza această reformă administrativ-teritorială, adăugând că nu vor exista sancțiuni pentru administrațiile care nu aplică procesul de comasare voluntară.

„Acum vorbim în prima etapă de comasarea voluntară, vorbim, practic, de cele 429 de localități, dar, în același timp, și dacă există peste 1.500 de locuitori, localități cu 2.000 sau cu 3.000 de locuitori, pot să o facă această comasare voluntară. Despre asumarea obligatorie o să vorbim și vedem atunci de așezarea județelor, dar aici trebuie făcută o analiză mult mai profundă și, bineînțeles, cu factori mult mai mult implicați.



Numărul (n.r. 429) este din Ministerul Dezvoltării, după populația la 2023. A trebuit să avem un punct fix la care să ne raportăm, să nu oscilăm în diferite date raportate de la INS. Și atunci am ales 2023, că așa au fost și, bineînțeles, și discuțiile din 2024 când au pornit pentru această comasare voluntară și ne-am axat strict la 2023 și am zis să nu zăpăcim pe toată lumea că avem 429, că avem 434 sau 466 și ne-am axat. Ele, bineînțeles, că pot să fie mult mai multe, nu este nicio problemă”, a punctat ministrul Dezvoltării.

Alexandru Stoica a spus că vor fi organizate și referendumuri locale în privința măsurii voluntare: „Obligatoriu, fiecare unitate a administrației teritoriale, care va demara acest proces de comasare voluntară, va emite hotărâre de Consiliu Local pentru inițierea referendumului. Până la 1 martie, noi să vedem cei care vor să inițieze aceste referendumuri locale. Automat, nu au când să realizeze referendumurile într-un timp atât de scurt. Dar dorința de comasare voluntară, ea se va înfăptui până la 1 martie, cine dorește să comaseze”, a spus el.