Cine este Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului numit de premierul Luca Niculescu

Dan Cărbunaru / FOTO: Agerpres

Din articol Cine este Dan Cărbunaru

Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit, vineri, pe Dan Cărbunaru în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului. Cine este acesta.

"Dragi colegi, Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu va fi, începând de astăzi, Dan Cărbunaru, cu care cei mai mulți dintre voi ați mai colaborat. Prim-ministrul Luca Niculescu l-a numit în această funcție printr-o decizie care va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial. Mult succes, Dan! Bine ai revenit!", a anunțat, vineri, Biroul de presă al Guvernului.

Decizia urmează să fie publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit unei informări a Executivului.

Cine este Dan Cărbunaru

Născut la Brăila, în data de 14 aprilie 1978, Dan Cărbunaru a mai fost purtător de cuvânt al Guvernului Nicolae Ciucă, el fiind numit în funcţie în 2021 şi a plecat în 2023, când funcţia de premier a fost preluată de Marcel Ciolacu.

De asemenea, a fost director de Comunicare în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, funcție asimilată gradului de chestor de poliție.

Acesta este fost jurnalist şi CEO al publicaţiei online Calea Europeană, pe care a înfiinţat-o în 2006.

Dan Cărbunaru a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în 2000 și, ulterior, a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare (al MApN), dar şi cursurile Colegiului Naţional de Informaţii (al SRI).

Și-a început cariera jurnalistică în 1999 ca reporter, având o experiență de peste 20 de ani în presă.

Reamintim că marți, 20 octombrie, Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului, iar membrii Guvernului au depus jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, urmând ca a doua zi, în data de 21 octombrie, să-și preia mandatele de la predecesori.