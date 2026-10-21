Luca Niculescu, prima vizită externă în calitate de premier al României, în Republica Moldova: "Ne pregătim să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor"

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Luca Niculescu va avea o primă vizită, în calitate de premier al României, în Republica Moldova.

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, convenind ca prima sa vizită externă să aibă loc la Chișinău.

"Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri.

Le-am solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chișinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu și al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană", a anunțat premierul Luca Niculescu pe platforma X.

"Avem nevoie de o Moldovă conectată la România și la UE"

Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova, a precizat că discuţia a avut loc încă de marţi seară.

"Am avut o discuție telefonică cu omologul meu de la București, prim-ministrul Luca Niculescu și am convenit să ne întâlnim la Chișinău cât mai curând. L-am felicitat pentru preluarea mandatului și am discutat despre continuarea proiectelor importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor - de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice.

Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem nevoie de mai multe legături între comunități, de investiții și de o Moldovă tot mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană", a scris Vasile Tofan pe platforma X.

Prima deplasare oficială externă a lui Vasile Tofan, realizată la scurt timp de la preluarea mandatului, a avut loc în România.

Reamintim că ieri, 20 octombrie, Guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru, iar membrii Guvernului au depus jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Republica Moldova, mai aproape de aderarea la UE

Uniunea Europeană (UE) a deschis noi capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, Bruxellesul și Kievul salutând o nouă etapă în drumul lung spre aderarea la blocul celor 27 de state membre, scrie Agerpres, citând AFP.

"Viitorul Ucrainei și al Republicii Moldova este în Uniunea noastră. Și le vom însoți la fiecare pas pe acest drum", a comentat pe X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Înainte de a se alătura UE, țările candidate trebuie să ducă la bun sfârșit reforme pentru a integra acquis-ul comunitar, de la politica de mediu până la agricultură. Ulterior, negocierile sunt organizate în jurul a 35 de capitole grupate în șase tematici: drepturi fundamentale, piața internă, competitivitate și creștere incluzivă, mediu, agricultură și relații externe.

Când ar putea să se finalizeze negocierile

Negocierile cu Ucraina și Republica Moldova - care progresează în paralel - se vor concentra acum pe aspectele legate de "piața internă" și "competitivitate și creștere incluzivă", rămânând nedeschise doar două dintre cele șase grupuri de capitole.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a subliniat, în privința Republicii Moldova, că "această determinare și muncă asiduă sunt recompensate. Săptămâna trecută în cadrul celei de-a zecea întrunire a Consiliului am vorbit despre niște fonduri, cele mai mari pentru Republica Moldova. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene în Republica Moldova. (...) Vom continua să sprijinim Republica Moldova în parcursul de aderare".

În opinia sa, "din punct de vedere tehnic, ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028".