Deciziile luate de Guvernul Luca Niculescu în prima ședință. Ce prevede OUG adoptată marți seara

Guvernul Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În ședința de marți seara, Guvernul Luca Niculescu a adoptat prima ordonanță de urgență.

Guvernul Luca Niculescu a adoptat, marți seara, în prima ședință de la învestire, o ordonanță de urgență privind reorganizarea administrației publice centrale.

Înființarea funcțiilor de miniștri delegați la Educație și Economie

Printre măsurile prevăzute în această OUG se numără înființarea funcțiilor de ministru delegat pentru digitalizare și Inteligență Artificială în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, și de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Precizăm că astfel Guvernul Niculescu vine cu o premieră în România. Prof. univ. dr. Sorin Ivan a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS că la Educație a existat un model asemănător în 2012, când Mihnea Costoiu prelua funcția de ministru delegat, dar la acea dată pentru învățământul superior, cu Remus Pricopie la Ministerul Educației Naționale, în Guvernul Ponta. Acum, în Guvernul Niculescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar este independentul Valentin-Sorin Costreie.

OUG stabilește și atribuțiile viceprim-ministrului

În plus, actul normativ adoptat de Guvernul Niculescu marți seara stabilește atribuțiile viceprim-ministrului și modul de organizare a aparatului său de lucru, precum și noi reguli privind conducerea Secretariatului General al Guvernului. Totodată, ordonanța modifică și completează prevederi din Codul administrativ referitoare la funcțiile publice de rang înalt. Precizăm că viceprim-ministru în Cabinetul condus de Luca Niculescu este Marian Neacșu.

Ce atribuții va avea Marian Neacșu

Astfel, OUG adoptată marți seara de Guvernul Niculescu prevede că vicepremierul Marian Neacșu va coordona "instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului".

În plus, viceprim-ministrul va avea și o echipă proprie de lucru, "structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului", din care vor face parte un consilier de stat și doi secretari de stat. Aceștia vor fi propuși de Marian Neacșu și validați de premierul Luca Niculescu.

Precizările Guvernului

Iată informarea transmisă de Guvernul României privind actele normative adoptate în ședința Cabinetului Niculescu din 20 octombrie 2026:

"Ordonanța de urgență adoptată în ședința de astăzi transpune, în legislația de organizare a Executivului, Hotărârea adoptată de Parlament pentru acordarea încrederii Guvernului.

Potrivit acesteia, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, iar atribuțiile viceprim-ministrului vor fi stabilite prin decizia prim-ministrului.

De asemenea, potrivit actului normativ, viceprim-ministrul coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și, în această calitate, își desfășoară activitatea prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat și 2 secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.

În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului se înființează funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului de resort. Ministrul delegat este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se va afla în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

De asemenea, în cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului educației și cercetării și care este ajutat de maxim doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.

Totodată, actul normativ modifică și completează OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în ceea ce privește reglementările ce vizează conducerea Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public, și este numit prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Alte prevederi se referă la stabilirea de măsuri privind exercitarea funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu privire la programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici".

Reamintim că noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marţi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 280 de voturi.