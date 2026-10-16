Luca Niculescu, surprins cu Sorin Costreie, într-un restaurant din centrul Capitalei. "Educația este foarte importantă"- FOTO

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa foto: Agerpres

Din articol Luca Niculescu: Educația este foarte importantă

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost surprins, vineri seara, alături de Sorin Costreie, într-un restaurant din centrul Capitalei.

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost surprins, vineri seara, alături de Sorin Costreie, independentul pe care l-a ales pentru a conduce Ministerul Educației și Cercetării în Cabinetul său, într-un restaurant din centrul Capitalei.

Luca Niculescu a fost luat la întrebări. Deși a părut surprins de faptul că a fost abordat într-un astfel de context de atât de mulți reporteri veniți acolo, Luca Niculescu nu a ezitat să ofere răspunsuri. Sorin Costreie însă, care se afla chiar lângă el, a fost tăcut.

Luca Niculescu: Educația este foarte importantă

"Educația este foarte importantă, cel puțin pentru mine și pentru domnul ministru Sorin Costreie. Ne-am văzut acum și am discutat tocmai despre câteva dintre prioritățile pe care le avem, pentru că, după cum știți, România are o rată mare a abandonului școlar. Stăm foarte prost la testele PISA. Există un analfabetism funcțional mare", a declarat Luca Niculescu.

Sursa foto: Captură video TVR

Ulterior, Luca Niculescu a fost întrebat de un reporter despre informațiile potrivit cărora unii liberali nu mai vor să mai voteze Guvernul.

"Le mulțumesc tuturor parlamentarilor care înțeleg că situația este foarte gravă, că avem nevoie de un Guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget și sper din toată inima că vor vota Guvernul care a fost deja propus. Luni vor fi audierile, vor continua și marți, și marți va fi votul", declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a răspuns și acuzațiilor lansate de USR, potrivit cărora acest Guvern este compus de Nicușor Dan și de PSD: "Guvernul va fi al României și chiar dacă sunt miniștri din partidul care și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare - invitația a fost lansată mai multor partide - chiar dacă sunt și tehnicieni și experți, cum este și domnul Sorin Costreie, va funcționa ca o singură echipă".

"Nu știam că sunteți aici, voi face declarații luni și marți", a spus apoi Luca Niculescu, dar jurnaliștii au continuat cu întrebările, așa că a fost nevoit să dea explicații și despre numirea lui Marian Neacșu pentru portofoliul Ministerului Afacerilor Interne.

"A fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am văzut în ultimii ani. Este un om competent în administrația română și va fi vicepremier și ministru de Interne în acest guvern", a mai spus Luca Niculescu.

Reamintim că premierul desemnat Luca Niculescu a depus programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, joi seara. Consilierul prezidențial Sorin Costreie va fi fi ministru al Educației în Guvernul Luca Niculescu, dacă acesta va fi îmvestit. Numele său apăruse ca posibil ministru și în Guvernul Tomac, care nu a mai ajuns la votul din Parlament pentru că s-a retras.