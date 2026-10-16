Guvernul Luca Niculescu: Programul complet al audierilor în comisii. Florin Barbu deschide lista

Audieri miniștri / FOTO ILUSTRATIV / Inquam Photos / George Călin

Miniștrii propuși de Luca Niculescu intră la audieri luni și marți, înainte de ședința comună programată marți, la ora 14:00. De la Florin Barbu și Alexandru Nazare până la Ioana Ciocan la Cultură, fiecare candidat trece prin comisii.

Miniștrii propuși de premierul desemnat Luca Niculescu trec printr-un maraton de audieri la foc continuu, luni și marți, chiar înaintea votului final care decide soarta Guvernului său.

Conform deciziei adoptate de Birourile permanente reunite, candidații se vor prezenta în fața parlamentarilor în format hibrid, fizic și online. Unele examinări vor rula simultan pe comisii, iar ritmul este unul alert, cu doar 60 de minute alocate pentru fiecare titular de portofoliu.

Luni, 19 octombrie:

12:00 - 13:00: Florin-Ionuț Barbu (Agricultură și Dezvoltare Rurală)

12:30 - 13:30: Marcel-Alexandru Stoica (Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație)

13:00 - 14:00: Dumitru Chisăliță (Energie)

13:30 - 14:30: Ștefan-Radu Oprea (Apărare Națională)

14:00 - 15:00: Daniel-Cătălin Zamfir (Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism)

15:00 - 16:00: Costinel-Bogdan Dumitru (ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială)

15:30 - 16:30: Alexandru Nazare (Finanțe)

16:00 - 17:00: Valentin-Sorin Costreie (Educație și Cercetare)

17:00 - 18:00: Sorin-Gabriel Ionescu (ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar)

17:30 - 18:30: Marian Neacșu (viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne)

18:00 - 19:00: Ștefan-Ovidiu Popa (Transporturi și Infrastructură)

18:30 - 19:30: Natalia-Elena Intotero (Mediu, Ape și Păduri)

19:00 - 20:00: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (Cultură)

A doua zi, marți, 20 octombrie:

09:00 - 10:00: Radu Marinescu (Justiție)

09:30 - 10:30: Alexandru-Mihai Ghigiu (Investiții și Proiecte Europene)

10:00 - 11:00: Sebastian-Dănuț Neculăescu (Afaceri Externe)

10:30 - 11:30: Petre Florin Manole (Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială)

11:00 - 12:00: Alexandru-Florin Rogobete (Sănătate)

Marți, ora 14:00: Numărătoarea în plenul reunit

Imediat după ieșirea din comisie a ultimului candidat, conducerea Parlamentului convoacă plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului pentru marți, la ora 14:00. Premierul desemnat Luca Niculescu primește un interval de 30 de minute pentru discursurile de debut și final.

Grupul PSD deține cea mai generoasă felie de timp, cu 11 minute la tribună, urmat de AUR, PNL, USR și UDMR.

Pentru a primi învestitura și a depune jurământul, Guvernul Niculescu are nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de deputați și senatori.

Președintele Nicușor Dan a atras atenția că nu ezită să semneze decretul de dizolvare a Parlamentului dacă partidele refuză să dea o majoritate stabilă, scenariul alegerilor anticipate fiind opțiunea lui în caz de eșec.