Dumitru Chisăliţă, propunerea surpriză din Guvernul Luca Niculescu. Ar urma să preia Ministerul Energiei

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Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, este numele avansat pentru funcţia de ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu.

Informaţia a fost confirmată pentru DC News de surse politice.

Cine este Dumitru Chisăliţă

Absolvent al Facultăţii de Inginerie de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Dumitru Chisăliţă a obţinut diplome de masterat în "Valorificarea Gazelor Naturale" în 2002 la aceeaşi universitate, în "Managementul şi marketingul petrolului" în 2006 la Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, dar şi în "Modernizarea energetică a clădirilor" în 2007 la Universitatea Transilvania din Braşov.

În 2006, Dumitru Chisăliţă a obţinut atestatul de Expert tehnic extrajudiciar şi consultant în domeniul petrol şi gaze, de la Asociaţia Experţilor Europeni Agreaţi Paris. În 2007, a obţinut atestatul de Auditor Energetic, eliberat de ANRE.

Dumitru Chisăliţă are o experienţă de peste 15 ani în poziţii de management în companii din sectorul gazelor naturale, dar a fost şi consilier pentru doi foşti miniştri responsabili de sectorul energetic. Activitatea sa profesională şi academică are mai mult de 30 de ani.

Actualmente, Dumitru Chisăliţă este Șef de Lucrări la Universitatea de Construcții din Brașov, Catedra Instalații, membru al Societății Inginerilor de Petrol și Gaze (SIPG), membru al Asociației Inginerilor Instalatori din România (AIIR).

Dumitru Chisăliţă a explicat de ce românii plătesc mult pe energie electrică

Potrivit lui Dumitru Chisăliţă, în ciuda faptului că România "are hidrocentrală şi reactoare nucleare care pot produce electricitate la costuri relativ reduse", preţurile plătite de consumatori sunt mari. Totul ar fi pornit încă din anul 2000, spune preşedintele AEI, când producţia de hidroenergie şi producţia de termoenergie au fost organizate în companii cu interese comerciale proprii.

"România are hidrocentrale și reactoare nucleare care pot produce electricitate la costuri relativ reduse. Cu toate acestea, avantajul acestor resurse nu se regăsește automat în facturile consumatorilor. Explicația trebuie căutată și în felul în care am reorganizat producția de electricitate: am separat companiile distincte pe forme de energie și le-am pus să concureze pe o piață în care energia scumpă poate stabili prețul inclusiv pentru energia ieftină.

Restructurarea fostului sistem integrat s-a realizat în etape, iar reorganizarea CONEL din anul 2000 a consacrat separarea unor activități în societăți independente. Astfel, producția hidro și cea termo au fost organizate în companii cu interese comerciale proprii.

Într-un portofoliu integrat, hidrocentralele, centralele nucleare și termocentralele pot avea roluri complementare. Unele produc constant, altele răspund rapid variațiilor de consum, iar altele asigură energia necesară atunci când celelalte surse nu ajung. Costurile lor diferite pot fi gestionate împreună, iar contractele de vânzare pot reflecta costul și riscul întregului portofoliu.

Prin fragmentare, această complementaritate tehnică a fost însoțită de o separare a intereselor economice. Fiecare companie urmărește propriile venituri, propriul profit și propriile investiții. Interesul comercial al producătorului de energie ieftină nu este să reducă prețul întregului sistem, ci să obțină cel mai bun preț pentru energia sa", a declarat Dumitru Chisăliţă, conform unui comunicat de presă al AEI.