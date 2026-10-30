Agenţiile de rating revin în 2027 în România. Alexandru Nazare spune că "s-au dat cartonaşele galbene. Un cartonaş roşu poate veni fără anunţ"

Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

România are din nou de trecut prin evaluările agenţiilor de rating, în primele luni din 2027. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul trebuie consolidat astfel încât România să nu fie retrogradată.

Imediat după ce Guvernul României a aprobat prima rectificare bugetară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avertizat că România trebuie să îşi continue parcursul pentru reducerea deficitului bugetar, pentru a nu risca retrogradarea la junk.

"Proiectăm o a doua rectificare în termenul legal, până la finalul lunii noiembrie, şi ne propunem să pornim discuţiile şi lucrările tehnice asupra bugetului pe 2027 în cel mai scurt timp posibil.

Acestea sunt mize foarte importante pentru finalul acestui şi pentru asigurarea unor chestiuni absolut esenţiale pentru România. Vorbim de menţinerea credibilităţii, consecvenţei, seriozităţii de care am dat dovadă şi pe care România le-a demonstrat. În acelaşi timp, vorbim de protecţia ratingului de ţară al României, adică de protecţia românilor de o situaţie care ar putea să conducă la o deteriorare şi la o pierdere a calificativului de investiţii.

Alte trei evaluări în 2027. "Cartonaşele galbene s-au dat"

România are de trecut examene foarte dificile la început de 2027, adică evaluarea Fitch în ianuarie, Moody's în februarie şi SP în martie. O rectificare credibilă, cum e cea de azi, o a doua rectificare până la finalul lunii noiembrie, cu un buget credibil, asigură România în 2027 că îşi menţine calificativul de investiţii şi deschide calea, printr-o execuţie serioasă a bugetului pe 2027, pentru o potenţială creştere a perspectivei de rating de azi, de la negativ la stabil.

Acest lucru este o curea de siguranţă pentru România, extrem de importantă, care ne ajută să depăşim această situaţie complicată economică, unde suntem pe ultima clasă de rating şi suntem în orice moment în pericolul de a pierde acest calificativ, în lipsa unor măsuri concrete.

În această vară am avut trei evaluări, cartonaşele galbene s-au dat. Orice abatere de la acest traseu poate genera un cartonaş roşu care vine neanunţat. Agenţiile de rating pot oricând să declanşeze un comitet adhoc şi să îşi schimbe deciziile", a declarat Alexandru Nazare.