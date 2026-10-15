Program de guvernare Luca Niculescu: Măsuri noi pentru românii de pretutindeni. Cu ce se va ocupa noul Consiliu Consultativ

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Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede un dialog permanent şi servicii publice mai simple pentru diaspora, în acest sens urmând a fi înfiinţat Consiliul Consultativ al Românilor de Pretutindeni.

Consiliul Consultativ al Românilor de Pretutindeni este prezentat ca fiind un mecanism permanent de dialog între Guvern şi reprezentanţii diasporei şi ai comunităţilor istorice în elaborarea politicilor care îi privesc.

„Modificăm legislaţia privind paşapoartele pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, pentru a elimina diferenţele de tratament, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Digitalizăm dosarele de pensionare ale românilor din diaspora, printr-un sistem interoperabil cu instituţiile din statele de reşedinţă, pentru a reduce întârzierile actuale de 12 - 18 luni”, prevede documentul depus joi seara la Parlament.

De asemenea, se are în vedere extinderea cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în toate statele cu comunităţi româneşti semnificative, cu contracte de muncă, vechime, concedii şi drepturi salariale corespunzătoare pentru cadrele de predare.

„Consolidăm reţeaua de lectorate. Continuăm bursele pentru românii de pretutindeni în învăţământul preuniversitar şi superior din România şi sprijinul pentru elevii etnici români şi profesorii români din Ucraina, urmărind creşterea numărului de locuri şi simplificarea candidaturii. Continuăm sesiunea anuală de finanţare nerambursabilă a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pe cele şapte programe existente, cu obiectivul creşterii graduale a bugetului şi cu proceduri simplificate, extindem Taberele ARC pentru copiii şi tinerii din diaspora şi comunităţile istorice şi dezvoltăm Centrele comunitare româneşti (HG 86/2015). Sprijinim şcolile cu predare în limba română din Ucraina”, se precizează în programul de guvernare.

Alte prevederi pentru românii din diaspora

Cabinetul Luca Niculescu are în vedere, totodată, promovarea în mod activ în diaspora, împreună cu misiunile diplomatice, a programului „Diaspora Investeşte Acasă”, prin care firmele nou înfiinţate de români stabiliţi în străinătate pot primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare, şi anunţă sprijin pentru beneficiari în pregătirea dosarelor.

„Creăm un ghişeu unic digital pentru românii care revin în ţară, care conectează serviciile de ocupare, recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor, serviciile administraţiei locale şi sprijinul pentru antreprenoriat, cu termene maxime de soluţionare”, se arată în document.

Relația cu Republica Moldova

Viitorul Guvern îşi propune să reorganizeze Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova ca structură cu capacitate operaţională întărită, care coordonează asistenţa tehnică, proiectele comune şi dialogul instituţional bilateral.

„Continuăm sesiunea anuală de finanţare nerambursabilă pentru proiecte în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova, pe cele cinci domenii existente, cu prioritate pentru mass-media şi societatea civilă, esenţiale pentru rezilienţa informaţională şi democratică. Bugetul sesiunii este menţinut şi crescut progresiv pe parcursul mandatului”, precizează documentul.

Totodată, se are în vedere instituirea unui cadru de cooperare educaţională cu Republica Moldova, cu recunoaşterea reciprocă a diplomelor, mobilitate academică facilitată şi programe comune de cercetare, care consolidează identitatea culturală şi lingvistică comună.

„Sprijinim integrarea Republicii Moldova în pieţele europene de energie electrică şi gaze naturale prin interconectări cu România, pentru a reduce dependenţa de furnizori externi ostili. Organizăm acţiuni de promovare reciprocă a oportunităţilor de investiţii şi participăm la procesele de privatizare din infrastructura strategică organizate de Guvernul Republicii Moldova”, menţionează programul de guvernare, potrivit Agerpres.