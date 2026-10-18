Luca Niculescu, concluzii după şedinţa cu miniştrii propuşi. Subiectele discutate

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Din articol Guvernul Luca Niculescu are şanse mari să treacă

Luca Niculescu, premierul desemnat, a avut duminică un prânz de lucru cu miniştrii propuşi în cabinetul său, cu doar o zi înainte de startul audierilor în comisiile parlamentare.

Audierile miniştrilor încep luni dimineaţă, dar vor continua şi marţi. Votul în Parlament este programat marţi, 20 octombrie, de la ora 14:00.

"Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor.

Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.

România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline", a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Guvernul Luca Niculescu are şanse mari să treacă

PSD a acceptat să intre la guvernare şi va vota Guvernul Niculescu. UDMR a decis deja că va vota pentru învestire, iar apoi va trece în opoziţie, în timp ce grupurile parlamentare mai mici vor susţine şi ele Guvernul.

PNL a decis sâmbătă, 17 octombrie, în urma unui Birou Politic Naţional, să voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu, iar apoi va trece în opoziţie. Liberalii vor semna şi un acord cu premierul desemnat.

Ilie Bolojan a declarat că, dacă acordul pe care îl va încheia cu premierul desemnat, Luca Niculescu, nu va fi respectat, atunci PNL va putea depune o moţiune de cenzură.

„Partidul Naţional Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun simţ, care ţin de buna guvernare a ţării, nu va depune moţiune de cenzură. În condiţiile în care nu se respectă aceste înţelegeri, atunci vom putea depune o moţiune de cenzură”, a afirmat, sâmbătă, Bolojan.

Totodată, el a explicat de ce PNL a decis, în luna iunie, să nu voteze pentru învestirea Guvernului Veştea.

„Modul în care a fost nominalizat Adrian Veştea, în mod evident, a fost un atac la adresa Partidului Naţional Liberal. PNL a decis prin forurile lui să nu voteze acel Guvern. Acum, în baza acestei situaţii, Biroul Politic Naţional a luat aceste decizii şi sunt convins că majoritatea colegilor noştri înţeleg că ori eşti în guvernare şi poţi să faci ceva pentru România, aşa cum fac cei mai mulţi dintre aleşii noştri în comunităţile locale, sau dacă nu poţi să faci ce trebuie, nu te agăţi de nişte funcţii, nu te baţi pentru o funcţie sau alta, ci te duci în opoziţie, te reconectezi cu electoratul, arăţi că îţi respecţi alegătorii. Dacă îi vom convinge pe cetăţeni, sunt convins că oamenii vor înţelege ceea ce face acest partid, cu demnitate şi cu normalitate”, a adăugat Bolojan.

Referindu-se la persoanele care ocupă funcţii în Guvern cu sprijinul PNL, Bolojan a spus: „Conform procedurii normale, cei care sunt numiţi într-o funcţie cu sprijinul PNL vor părăsi aceste poziţii. Toţi ceilalţi - funcţionari, personal contractual - care au acces în anumite funcţii prin concursuri sau prin proceduri legale vor proceda conform acestor proceduri”, potrivit Agerpres.