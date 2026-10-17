Salvatorul își ia adio de la Cotroceni. Asemănarea dintre Bolojan și Ceaușescu mă face să tremur

Nicușor Dan și Ilie Bolojan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Acest vot nu ar fi fost dat în condiții normale, spune Ilie, fost Mesie, după ce liberalii au hotărât să învestească guvernul ”Niculescu-PSD”. Trimiterea lui Siegfried Mureșan la Bruxelles, pe listele PSD, reprezintă normalitatea, să-nțelegem, de vreme ce atunci au votat pentru 58 din 62 de delegați și nu s-a făcut această precizare.

Acum au fost șase voturi împotrivă. Cred că și acelea regizate, ca să întărească ideea că peneleul se sacrifică pentru țară, că n-ar vota în veci guvernul cu 11 miniștri pe-se-dee, dar „...țara în sfârșit... cu bun-simț, pentru ca Europa cu un moment mai nainte să vie și să recunoască, de la care putem zice depandă...” etcetera, etcetera.

Așa au făcut deliciul presei flămânde de informație gratis celebrul Dragoș Ciobotaru, a cărui activitate politică a generat până acum două știri mari și late: când a fost numit interimar la Vrancea, după decesul alesului în funcția de președinte al filialei PNL și acum, când a protestat la învestirea guvernului Niculescu...plus prefectul de Arad, care plânge și suspină după vot și funcție, dacă partidul trece în Opoziție.

Dacă n-am ști că e o simplă construcție de imagine, am putea crede că astăzi nea Ilie a obținut ce dorea, chipurile, de acum șase luni, de când stă agățat de scaun ca o ploșniță de cearșaf: întărirea PNL în Opoziție.

De ce nu a plecat din primul moment să pregătească Opoziția la PSD, raison d'être pentru USR-iști și societatea civilă cu grade din Invincibila Armadă Hashtag? Cel mai probabil pentru a întoarce serviciul useriștilor, interesați să-și îndese cât pot din grăunțele guvernării între fălcuțe, ca hârgiogii, o bună măsură de prevedere în perspectiva asprei ierni care vine pentru sinecuriștii rămași fără funcție.

Nea Ilie Mesie pleacă de la Palatul Victoria așa cum a ajuns acolo propulsat de investiția într-o costisitoare campanie de PR. Banii băgați cu ghiotura din fonduri publice în ”promovarea destinației turistice Oradea” (și a imaginii primarului) au dat roade și, cu generosul sprijin al diviziei media a USR, liderul providențial, salvatorul Bolojan a ajuns premier.

Adio pică frunza, i-am putea zice. Dar, iată că frunza nu pică pe degeaba, cad bancnote de 500 de euro, ruginii, din pom: la Oradea, primarul PNL a spart 2,4 milioane pe un FestiFall, ceva mai bine pentru pușculița de partid decât cumpătatul primar PNL de Cernavoda, care în acest an de austeritate a cheltuit doar 1,5 milioane. Vă dați seama cum au mers mână în mână austeritatea pentru populime și prosperitatea pentru nobilime, în vremea încruntatului Vodă Bolojan.

De acum, retras în munți... în munții de bani pe care i-a strâns din donații misterioase propaganda online... se poate deda activității sale preferate: postări și recitări ale discursurilor scrise de spin-doctorii care țin în viață, de atâția ani, un cadavru politic-lupta cu ciuma roșie.

Sigur, speranța că va ajunge la Cotroceni moare ultima, și nu ucisă de audierile la DNA, cum s-ar crede, ci de sondajele în care nu mai crede nimeni. Imaginea lui Bolojan s-a tuflit, ca sufleul la rece, în lunile în care a tras de timp în Palat, și nu mai poate fi umflată nici cu o motopompă de fregată construită la Mangalia sub licență Rheinmetall, prin programul SAFE.

În ultimele 6 luni, Bolojan mi-a amintit de ultimii 6 ani răi ai lui Ceaușescu. Salvatorul seamănă cu Dictatorul și asta mă face să tremur fiindcă am prins acele vremuri când Ceaușescu, de care nu mai scăpam, repeta obsesiv că vom trăi mai bine mâine, dar azi trebuie să mai punem o haină pe noi, ca să nu murim de frig, că el trebuie să scadă deficitul...pardon, să achite datoria externă și să construiască socialismul.

Nea Ilie, ai construit wokismul cât l-ai construit, du-te la Maia, poate te bagă primar la Bălți sau adjunctul lui Danileț, ceva, undeva, până nu te bagă Bogos altundeva, unde nu prea ai vrea să fii.

O să plângă după tine ca după Ceaușescu la cimitir câțiva nostalgici, cu care de altfel ai defilat prin PNL. Oana Gheorghiu, Dragoș Pâslaru, peneliști cu vechime, care au împreună mai bine de două săptămâni în partid. Mișu Voicu mai degrabă va dispărea preț de jumătate de mandat, până să uite lumea cum te aplauda, la plenare, apoi va reveni pentru următorul, să nu rămână fără coledzi, iar Modreanu, după ce-și va face mea culpa, ca Emil Bobu, va fi trimis din nou la Bruxelles, cu voturile PSD sau mai degrabă cu ale AUR, că cineva trebuie să îl ducă pe Mureșan acolo de unde a venit să ne salveze, alături de Bolojan.