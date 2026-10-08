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DCNews Stiri Cum se explică popularitatea lui Călin Georgescu în România. Am primit răspunsul după o emisiune cu Oprah Winfrey

Cum se explică popularitatea lui Călin Georgescu în România. Am primit răspunsul după o emisiune cu Oprah Winfrey

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Oprah Winfrey
Oprah Winfrey

Tocmai ce am ascultat un interviu cu Oprah Winfrey, joi seară, și când a început cu platitudinile, am avut impresia că îl ascult pe Călin Georgescu cu subtitrare.

Asta m-a frapat. Același aer de revelație cosmică, aceleași fraze care sună monumental până te întrebi ce a vrut să spună autorul. Mai lipsea apa cu informație.

Călin Georgescu e un fel de Oprah Winfrey după o ședință de patriotism. La ea, îți schimbi energia. La el, trezești neamul în conștiință. Tu ești special, noi suntem speciali, destinul pregătește ceva măreț, trebuie doar să manifestăm. Detaliile practice pot aștepta... momentan suntem ocupați să vibrăm.

Oprah Winfrey, de exemplu, când intră într-o încăpere, a zis că intră cu toți strămoșii după ea. Înțeleg metafora recunoștinței, dar prezentarea e de asemenea anvergură încât te întrebi dacă la hotel a rezervat o cameră sau un etaj pentru arborele genealogic.

Apoi afli că viața are un vis pentru tine, că ai venit pe planetă ca un miracol și că ai fost chemat să-ți împlinești menirea. Menirea pare că e în afara ta, dar surpriză... e înăuntru. Până o localizezi, se schimbă aura, crește vibrația și se întoarce energia. Sensul concret încă e pe drum. Merg vrăjelile astea până trebuie să plătești chiria la garsoniera în care stai. Sau rata la apartament. Sau când trebuie să plătești la supermarket. 

A vorbit și despre inteligența artificială care va distruge lumea doar dacă îi permitem. Bun. Cine îi permite, cum o oprim, prin ce decizii? Nu mai ajungem acolo, pentru că între timp viața ne vorbește și trebuie să ascultăm. Ba, mai ales, să ne supunem. Să ne rugăm. Mă rog de rugat, nu-i problemă, dar Dumnezeu cred că e ocupat cu lucruri mai importante decât platitudinile.

Oprah Winfrey a mai zis, joi seară, că nu mai bea tequila de ani buni. Era o mare fană a tequilei. Într-o seară, chiar a băut 17 shoturi după cum povestea în alt interviu. Cred că după ce am auzit-o în seara asta, mă apuc și eu, poate așa înțeleg ce a vrut să zică.

Aici mi se pare că seamănă cu Georgescu: Dezvoltare personală trecută printr-o ședință de patriotism

Poate că asemănarea asta explică și o parte din popularitatea lui Călin Georgescu. Ne mirăm că prinde discursul lui, dar uite că limbajul acesta are public și în America. Au și ei ușor de „iluminat” ai lor, avem și noi „ușor de fraierit” ai noștri. Spui o banalitate cu suficientă solemnitate și cineva o va lua drept mesaj de la Univers.

Ce facem mâine dimineață? Așteptăm să ne răspundă cosmosul. Sau Oprah. Sau Călin Georgescu. Chiria, între timp, nu acceptă plata în vibrații. Nici șeful nu va fi mai înțelegător dacă-l iau cu vibrațiile. În fine... Poate după 17 shoturi înțelegem și noi răspunsul.

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calin georgescu
Oprah Winfrey
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Comentarii (9)

mai avem nevoie si de cret*ni.   •   09 Octombrie 2026   •   21:55

e ok anca

Dux Goran   •   09 Octombrie 2026   •   17:31

Nu ma asteptam sa mi l publicati...deh, cenzura lui ur su la.

Dux Goran   •   09 Octombrie 2026   •   17:30

Anca Murgoci, nu oricine il intelege pe Calin Georgescu...Trebuie sa mai pui mana pe carte ca sa il prinzi din urma,dar cred ca in cazul tau e prea tarziu...poate intr o alta viata...

un interviu genial   •   09 Octombrie 2026   •   11:11

cu o persoana care e foarte coerenta, compententa si in general vede o viziune foarte corecta pentru viitor.
cei care nu au inteles trebuie ignorati.

digital   •   09 Octombrie 2026   •   09:43

Nu m-am uitat vreo clipă la ce debitează ființa asta!

ma-ta ( cu cratima )   •   09 Octombrie 2026   •   07:53

Ce am retinut de la doamna Winfrey ?
Citat : " You get something, and you get something...everybody gets something ! ".
Vorba parodiata in jocul Borderlands 2, folosindu-se cuvantul " bullet " in locul lui " something ".
De asemenea, nu o urmaresc pe doamna Winfrey, ca nu am de ce.
La fel si in cazul domnului Georgescu, nu " servesc " platitudini.

Mihai1   •   09 Octombrie 2026   •   01:20

Unii sunt cu "informația din apă"... alții cu veșnicele "reforme care aduc echitate", spuse apăsat, scrâșnind din dinți în platitudini nesfârșite despre privilegiații care sug "sângele poporului." Spectacolul mângâie sensibilitatea ratatului în viață: "nu ești tu vinovat! Alții sunt!". Apoi sunt dezvăluiți cei care te oprimă: mamele, veteranii de război, persoane cu handicap, bursele elevilor săraci.... Scena este deja montată și își așteaptă victima.

Invidia...   •   08 Octombrie 2026   •   23:35

La fel de exagerate ca platitudinile lui oprah sunt aprecierile "docte si savante" ale lui murgoci... dar, deh, si buzaul e pentru Romania ce e Kosciusko, Mississippi pentru Statele Unite

Petre   •   08 Octombrie 2026   •   23:23

Articol desavarsit! Asa da!

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