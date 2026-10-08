Cum se explică popularitatea lui Călin Georgescu în România. Am primit răspunsul după o emisiune cu Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Tocmai ce am ascultat un interviu cu Oprah Winfrey, joi seară, și când a început cu platitudinile, am avut impresia că îl ascult pe Călin Georgescu cu subtitrare.

Asta m-a frapat. Același aer de revelație cosmică, aceleași fraze care sună monumental până te întrebi ce a vrut să spună autorul. Mai lipsea apa cu informație.

Călin Georgescu e un fel de Oprah Winfrey după o ședință de patriotism. La ea, îți schimbi energia. La el, trezești neamul în conștiință. Tu ești special, noi suntem speciali, destinul pregătește ceva măreț, trebuie doar să manifestăm. Detaliile practice pot aștepta... momentan suntem ocupați să vibrăm.

Oprah Winfrey, de exemplu, când intră într-o încăpere, a zis că intră cu toți strămoșii după ea. Înțeleg metafora recunoștinței, dar prezentarea e de asemenea anvergură încât te întrebi dacă la hotel a rezervat o cameră sau un etaj pentru arborele genealogic.

Apoi afli că viața are un vis pentru tine, că ai venit pe planetă ca un miracol și că ai fost chemat să-ți împlinești menirea. Menirea pare că e în afara ta, dar surpriză... e înăuntru. Până o localizezi, se schimbă aura, crește vibrația și se întoarce energia. Sensul concret încă e pe drum. Merg vrăjelile astea până trebuie să plătești chiria la garsoniera în care stai. Sau rata la apartament. Sau când trebuie să plătești la supermarket.

A vorbit și despre inteligența artificială care va distruge lumea doar dacă îi permitem. Bun. Cine îi permite, cum o oprim, prin ce decizii? Nu mai ajungem acolo, pentru că între timp viața ne vorbește și trebuie să ascultăm. Ba, mai ales, să ne supunem. Să ne rugăm. Mă rog de rugat, nu-i problemă, dar Dumnezeu cred că e ocupat cu lucruri mai importante decât platitudinile.

Oprah Winfrey a mai zis, joi seară, că nu mai bea tequila de ani buni. Era o mare fană a tequilei. Într-o seară, chiar a băut 17 shoturi după cum povestea în alt interviu. Cred că după ce am auzit-o în seara asta, mă apuc și eu, poate așa înțeleg ce a vrut să zică.

Aici mi se pare că seamănă cu Georgescu: Dezvoltare personală trecută printr-o ședință de patriotism

Poate că asemănarea asta explică și o parte din popularitatea lui Călin Georgescu. Ne mirăm că prinde discursul lui, dar uite că limbajul acesta are public și în America. Au și ei ușor de „iluminat” ai lor, avem și noi „ușor de fraierit” ai noștri. Spui o banalitate cu suficientă solemnitate și cineva o va lua drept mesaj de la Univers.

Ce facem mâine dimineață? Așteptăm să ne răspundă cosmosul. Sau Oprah. Sau Călin Georgescu. Chiria, între timp, nu acceptă plata în vibrații. Nici șeful nu va fi mai înțelegător dacă-l iau cu vibrațiile. În fine... Poate după 17 shoturi înțelegem și noi răspunsul.