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DCNews Politica Guvern Ioana Dogioiu iese la atac, după ce Luca Niculescu a stat printre miniştri la prima şedinţă de Guvern

Ioana Dogioiu iese la atac, după ce Luca Niculescu a stat printre miniştri la prima şedinţă de Guvern

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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Sursa: Gov.ro

Luca Niculescu a surprins la prima şedinţă de Guvern, susţinută la câteva ore după votul de învestitură din Parlament. Acesta a stat printre miniştrii şi nu în capătul mesei, cum au făcut predecesorii săi.

Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a Guvernului în mandatul lui Ilie Bolojan, a criticat, însă, gestul premierului Luca Niculescu şi chiar a spus că "scaunul din fruntea Guvernului nu mai există". 

Ba mai mult, Ioana Dogioiu a transmis că gestul lui Luca Niculescu simbolizează lipsa de autoritate asupra Guvernului proaspăt învestit. 

"Scaunul din fruntea guvernului nu mai există. A fost una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria să revină la aranjamentul din vremea lui Marcel Ciolacu: premierul printre miniștri, nu în capul mesei. Atunci se voia un mesaj populist despre democrație, pentru că premierul avea autoritatea șefului de partid. Era și viitorul președinte al României în capul multora. Acum simbolistica e diferită: diminuarea explicită a lui Luca Niculescu. Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern", a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

"Din 20 octombrie, România nu mai are premier" 

Ioana Dogioiu, care a cerut eliberarea din funcţie odată cu încheierea mandatului lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, a transmis şi că, de marţi, 20 octombrie, România nu mai are un premier. 

"Apoi va fi doar capul în care să spargă oalele după ce se va toci placa grelei moșteniri. O primă OUG la miez de noapte avea să formalizeze simbolistica. Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD care, oficial, nu putea să stea în capul mesei. Nu încă, cel puțin. Din 20 octombrie România nu mai are premier", a mai scris Ioana Dogioiu. 

Are Luca Niculescu un Guvern cu mandat limitat? 

PNL a anunţat că acordul încheiat cu prim-ministrul Luca Niculescu presupune nesusţinerea unei moţiuni de cenzură până în martie 2027. PSD, pe de altă parte, îl va reevalua pe primul ministru după 6 luni. Are Luca Niculescu un Guvern cu termen limitat? 

"Eu cred că un Guvern este judecat în fiecare zi, este judecat şi evaluat de cetăţeni, judecat şi evaluat de jurnalişti. Avem parte de evaluări. Nici nu ne-am instalat prea bine în funcţie, şi deja am văzut multe evaluări şi anticipări ale unor reuşite sau ale unor lucruri care nu vor reuşi. 

Eu mă ghidez după programul de guvernare şi i-am invitat pe toţi miniştrii să facă acest lucru. Programul de guvernare este pe doi ani şi acesta este termenul pe care lucrăm", a declarat Luca Niculescu. 

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luca niculescu
sedinta de guvern
prim-ministru
ioana dogioiu
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Comentarii (13)

Nicolae Ștefan   •   24 Octombrie 2026   •   12:03

Fiecare pasăre pe limba ei piere .

Constantin   •   22 Octombrie 2026   •   14:28

Tocmai asta este diferența între Bolojan și Luca Niculescu cel din urmă știe să lucreze în echipă și de aici vine respectul nota 10 pentru el!!!!!!!!

Adrian   •   22 Octombrie 2026   •   10:56

Caz clar de psihiatrie!!

Ivan   •   22 Octombrie 2026   •   09:38

Ioana Dogioiu și Oana Gheorghiu, sunt supărate că mu mai sunt „la butoane” și fiind frustrate vorbesc prostii dar, ar trebui să tacă după ce au fost în cel mai catastrofal guvern din 1990 și până în prezent!!!

Adi   •   22 Octombrie 2026   •   07:39

Doamne cât a putut sa-i spele pe creier individul din Oradia. Ingrozitor

Gogu   •   22 Octombrie 2026   •   07:38

Dogioiu vine de la doaga?

Marius   •   22 Octombrie 2026   •   06:39

Ca de obicei,ii ies pe goarna numai cuvinte otravite .Fiinta asta,in afara de comentarii timpite,n-a facut nimic constructiv in viata ei .A imbatrinit si a imbatrinit degeaba !

Criss   •   22 Octombrie 2026   •   06:35

Crapa ranza in ea si improasca cu bale

rasvan   •   22 Octombrie 2026   •   06:24

O ,,acritura,, si un ,,bolovan ,, !!

digital   •   21 Octombrie 2026   •   23:41

Suferă, s*****a!

SASHA   •   21 Octombrie 2026   •   18:01

Ce preocupare are doamna! Nu contează unde stă, contează care va fi rezultatul guvernării. Această doamnă trebuie să se bage și ea în seamă,a fost un purtător de cuvânt slab. Oricum dânsa nu contează.

Ce sa i ceri   •   21 Octombrie 2026   •   17:43

Respectul nu se obtine prin asezatul in capul mesei, el se obtine prin inteligenta, bunul simt, respect fata de colegi , ptr sunt o echipa. Daca la ea se obtine, prin minciuna, rautate, mandrie nu ai ce cauta intro functie de conducere. Deja esti un parvenit, care ai ajuns acolo fiind si tu la randul tau o sluga, un lingau, un turnator. Dar ce sa i ceri lui Dogioiu , este drum fffff lung sa fi o doamna. Iar ea nu va fi niciodata, ptr nu poate si n o ajuta nici imbracamintea. Acum sufera ca numai este …………..si va dispare de tot , si mai are si o varsta innaintata. Drum bun!

Gogu   •   21 Octombrie 2026   •   16:40

Madama lu' bolo e ofticata că a pierdut prea repede ciolanul... sau vreascul... sau moastele de pupat...

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