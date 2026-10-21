Ioana Dogioiu iese la atac, după ce Luca Niculescu a stat printre miniştri la prima şedinţă de Guvern

Sursa: Gov.ro

Luca Niculescu a surprins la prima şedinţă de Guvern, susţinută la câteva ore după votul de învestitură din Parlament. Acesta a stat printre miniştrii şi nu în capătul mesei, cum au făcut predecesorii săi.

Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a Guvernului în mandatul lui Ilie Bolojan, a criticat, însă, gestul premierului Luca Niculescu şi chiar a spus că "scaunul din fruntea Guvernului nu mai există".

Ba mai mult, Ioana Dogioiu a transmis că gestul lui Luca Niculescu simbolizează lipsa de autoritate asupra Guvernului proaspăt învestit.

"Scaunul din fruntea guvernului nu mai există. A fost una dintre primele griji ale noilor stăpâni din Palatul Victoria să revină la aranjamentul din vremea lui Marcel Ciolacu: premierul printre miniștri, nu în capul mesei. Atunci se voia un mesaj populist despre democrație, pentru că premierul avea autoritatea șefului de partid. Era și viitorul președinte al României în capul multora. Acum simbolistica e diferită: diminuarea explicită a lui Luca Niculescu. Nu stă în capul mesei guvernului PSD. Este și dânsul acolo la masă, printre alții, pentru pozele de la începutul ședinței de guvern", a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

"Din 20 octombrie, România nu mai are premier"

Ioana Dogioiu, care a cerut eliberarea din funcţie odată cu încheierea mandatului lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, a transmis şi că, de marţi, 20 octombrie, România nu mai are un premier.

"Apoi va fi doar capul în care să spargă oalele după ce se va toci placa grelei moșteniri. O primă OUG la miez de noapte avea să formalizeze simbolistica. Adevăratul șef al guvernului este vicepremierul PSD care, oficial, nu putea să stea în capul mesei. Nu încă, cel puțin. Din 20 octombrie România nu mai are premier", a mai scris Ioana Dogioiu.

Are Luca Niculescu un Guvern cu mandat limitat?

PNL a anunţat că acordul încheiat cu prim-ministrul Luca Niculescu presupune nesusţinerea unei moţiuni de cenzură până în martie 2027. PSD, pe de altă parte, îl va reevalua pe primul ministru după 6 luni. Are Luca Niculescu un Guvern cu termen limitat?

"Eu cred că un Guvern este judecat în fiecare zi, este judecat şi evaluat de cetăţeni, judecat şi evaluat de jurnalişti. Avem parte de evaluări. Nici nu ne-am instalat prea bine în funcţie, şi deja am văzut multe evaluări şi anticipări ale unor reuşite sau ale unor lucruri care nu vor reuşi.

Eu mă ghidez după programul de guvernare şi i-am invitat pe toţi miniştrii să facă acest lucru. Programul de guvernare este pe doi ani şi acesta este termenul pe care lucrăm", a declarat Luca Niculescu.