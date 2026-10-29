Edward Pastia, despre dimineața în care s-a trezit, la propriu, cu un cancer rar: Stresul e cel mai grav lucru

Stresul. Aceasta este cauza bolii sale, spune jurnalistul Edward Pastia. Cu urme de umor, povestește despre momentele cele mai grele din viața unui om, din viața sa: acelea în care există o singură întrebare. Cât mai am de trăit?

Jurnalistul Edward Pastia s-a trezit într-o dimineață umflat. De fapt, într-o dimineață s-a trezit, fără să știe, cu cancer. Unul rar și agresiv. Au urmat multe controale până când medicul Michael Schenker i-a spus că el crede că este carcinom. Inițial, afirmația l-a supărat pe Edward Pastia, dar, mai târziu, a condus spre Craiova pentru fiecare ședință de chimioterapie. Pentru că acolo a simțit că-și găsește liniștea.

”Ce am învățat eu în ultimii cinci ani? - cam așa ar trebui să sune. Și am învățat că stresul nu e chiar bun. Ca să scurtez, deși sunt foarte multe lucruri de spus aici. M-am trezit cu un cancer de timus. La propriu! M-am trezit într-o dimineață, umflat tot. Până am descoperit diagnosticul, am fost prin vreo patru spitale... două clinici, un cabinet privat. Medicii au fost absolut ok, dar sistemul nu-ți permite anumite lucruri. Până la urmă i-am dat de capăt. Prima întrebare a domnului Schenker (n.r.: conf. univ. dr. Michael Schenker) nu a fost dacă beau, fumez, ci: care a fost viața ta în ultimii ani. Stresul cred că este cea mai gravă chestie cu care te poți întâlni. Cancerul de timus, eu credeam și mulți alții credeau că este un limfom, dar n-a fost. Dl. Schenker a fost singurul care a spus: eu nu cred, eu cred că e carcinom. Nici nu mă văzuse, vorbeam la telefon, eram înainte de biopsie. M-am cam supărat atunci, cu ghilimele, evident: cum să fie, dom`ne, carcinom, că eu știu că e limfom. Uite că la biopsie a ieșit ce a ieșit” a povestit jurnalistul Edward Pastia, în emisiunea ”Academia de Sănătate”, de la DCNews și DCMedical.

Jurnalistul spune că nu mai fusese la Craiova niciodată înainte de această boală și mulți îl întrebau de ce s-a dus să se trateze acolo. ”Pentru liniște” afirmă Edward Pastia. A făcut 22 de ședințe de chimioterapie și 60 de imunoterapie. ”Am avut noroc, n-am avut efecte adverse, mă duceam cu mașina la Craiova, făceam tratamentul, mă urcam în mașină și veneam acasă” povestește jurnalistul, care, deși vorbește cu zâmbetul pe buze și cu glume, ironii, recunoaște că momentele sunt grele când descoperi că ai cancer. ”Prima întrebare este cât mai ai” spune Edward Pastia.

”De multe ori stau și mă gândesc cum am avut atâta voință să mă duc să fac terapie săptămânal sau la doua săptămâni la Craiova. N-am zis nimic. Imunoterapia a venit la pachet cu o problemă legată de tiroidă, s-a distrus. Dacă știam de la început că acesta e prețul, o scoteam singur într-o seară. Nu mi-am făcut griji, iau o pastilă acum dimineața și e totul perfect” continuă jurnalistul.

Val Vâlcu, jurnalistul DCNews, realizator al emisiunii, ridică o problemă pe cât de simplă pe atât de reală: mulți nu știu că au timus, cu atât mai puțin să se gândească la cancerul de timus, iar conf. univ. dr. Michael Schenker afirmă că, într-adevăr, ”afecțiunile oncologice ale timusului sunt rare și foarte rare, cu atât mai mult carcinomul”.