Cancerul de timus, o boală rară. Conf. Michael Schenker și Edward Pastia, la Academia de Sănătate

Un diagnostic de cancer poate schimba radical viața unui om, iar drumul către tratament presupune adesea răbdare, încredere și multă putere.

Într-o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate, difuzată la DC Medical și DC News, conf. univ. dr. Michael Schenker, medic primar oncolog și șeful secției de Oncologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, și jurnalistul Edward Pastia au vorbit despre cancerul de timus, opțiunile terapeutice și provocările cu care se confruntă pacienții oncologici.

Alături de acad. conf. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii, și jurnalistul Val Vâlcu, cei doi invitați au abordat particularitățile acestei forme rare de cancer, rolul imunoterapiei și importanța tratamentului personalizat. Edward Pastia a povestit despre experiența sa din ultimii cinci ani, despre terapiile urmate și despre modul în care boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Printre subiectele abordate în cadrul emisiunii Academia de Sănătate s-au numărat:

Edward Pastia, mărturie după cinci ani de luptă cu cancerul de timus

"Ce am învățat eu în ultimii cinci ani? Cam așa ar trebui să sune povestea mea: am învățat că stresul nu este chiar bun. (...) Eu am câștigat cinci ani și, de ar fi să se oprească totul mâine, viața mi s-a schimbat radical în ăștia cinci ani" - Edward Pastia

Cancerul de timus, o afecțiune rară care poate evolua agresiv

"M-am trezit cu un cancer de timus. La propriu, m-am trezit într-o dimineață și eram umflat peste tot" - Edward Pastia

"Afecțiunile oncologice ale timusului sunt rare și foarte rare, cu atât mai mult carcinomul, care este un subtip de tumoră malignă a timusului. Mai există și alte forme, precum timomul de tip A și cel de tip B" - conf. univ. dr. Michael Schenker.

Lupta cu boala oncologică

"Am numărat 22 de ședințe de chimioterapie și vreo 60 de imunoterapie. Acum nu știu exact cum se contabilizează acestea. Bănuiesc că, în cazul chimioterapiei, se numără etapele și poate că nu au fost chiar 22 de ședințe în sensul strict al termenului, dar eu m-am dus de 22 de ori acolo pentru tratament" - Edward Pastia

Medicina personalizată: de ce tratamentul oncologic diferă de la un pacient la altul

"Există etape succesive în tratamentul diverselor forme de cancer. Tratamentele pe care le avem astăzi la dispoziție pot fi administrate separat sau în combinație, în funcție de situație.

Avem câteva clase principale de tratamente pe care le utilizăm" - conf. univ. dr. Michael Schenker.

Celulele CAR-T, o nouă direcție în lupta împotriva cancerului

"Terapiile celulare includ, de exemplu, așa-numitele celule CAR-T. Acestea sunt modificate și antrenate în laborator să recunoască antigene specifice de pe celulele maligne ale unui anumit pacient" - conf. univ. dr. Michael Schenker.

Edward Pastia, mesaj pentru pacienții oncologici și medici

"Trebuie să avem răbdare și încredere în medici. Și medicii trebuie să aibă multă răbdare cu noi"

Emisiunea va fi difuzată joi, 29 octombrie, de la ora 18:00, pe:

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