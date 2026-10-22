Video - Alexandru Rogobete: "150 de milioane de lei în plus pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță din întreaga țară!"

Alexandru Rogobete/ Sursa foto: Agerpres

Din articol Rogobete realocă 150 de milioane de lei pentru Urgențe

Alexandru Rogobete a anunţat joi că, alătiuri de echipa Ministerului Sănătăţii, a identificat şi realocat 150 de milioane de lei pentru finanţarea Unităţilor de Primiri Urgenţe şi a serviciilor de ambulanţă din întreaga ţară.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, evidențiază că a identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30-40 de zile, până la momentul rectificării bugetare, fără a compromite continuarea acestora.

Anunțul lui Alexandru Rogobete vine în contextul presiunilor financiare cu care se confruntă spitalele din România, mai ales Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) și serviciile de ambulanță, privind fondurile insuficiente pentru asigurarea activității până la sfârșitul anului 2026.

Rogobete realocă 150 de milioane de lei pentru Urgențe

"150 de milioane de lei în plus pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță din întreaga țară!



Astăzi, împreună cu echipa Ministerului Sănătății, am reușit să identificăm și să realocăm 150 de milioane de lei pentru finanțarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de ambulanță din întreaga țară.



Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora. La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul.



Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat. Am spus încă din prima zi că prioritatea mea este să reduc această tensiune și să mă asigur că fiecare pacient care ajunge într-o unitate de primiri urgențe poate beneficia de îngrijirile medicale de care are nevoie.



Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Sănătății pentru implicare, pentru deschidere și pentru efortul de a găsi rapid soluții într-un context financiar dificil.

Pentru mine, ca ministru al Sănătății, siguranța pacienților și a personalului medical nu este negociabilă.



Nu putem permite ca dificultățile bugetare să se transforme într-o criză a sistemului de urgență. Nu putem lăsa medicii, asistenții și echipajele de ambulanță să lupte pentru viața oamenilor fără resursele necesare.



Știu că problemele nu dispar peste noapte. Dar știu și că ele pot fi rezolvate atunci când există responsabilitate, implicare și voința de a construi soluții.

Cu calm, cu echilibru și cu dialog putem depăși momentele dificile și putem reda stabilitatea sistemului de sănătate. O să fie bine!", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe o rețea socială.

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Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a avertizat miercuri, 21 octombrie 2026, că situația financiară este dificilă. El a spus că autoritățile caută soluții pentru suplimentarea finanțării, astfel încât să fie evitate blocajele în sistemul medical de urgență.