Alexandru Rogobete, replică pentru Ilie Bolojan, după criticile privind subfinanțarea unităților de primiri urgențe: Cifrele sunt simple!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, a reacționat la acuzațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind finanțarea unităților de primiri urgențe.

Social-democratul Alexandru Rogobete, propunerea Guvernului Niculescu la Ministerul Sănătății, spune că nu se pune problema de incompetență și punctează fapul că instituția a primit cu 200 de milioane de lei mai puțin decât solicitase pentru serviciile de urgență.

"Cifrele sunt simple și merită prezentate"

"Pentru corecta informare a opiniei publice. "Iresponsabilitate"? "Incompetență”? ”Cu premeditare”? Nu! Nici iresponsabilitate, nici incompetență și, Doamne ferește, cu premeditare. Cifrele sunt simple și merită prezentate în context:

În anul 2025, bugetul sănătății a fost suplimentat de două ori. Astfel, UPU de la Spitalul Floreasca a ajuns la un buget executat (buget total cheltuit în anul 2025) de 10 milioane de lei pentru întregul an, sumă care include rectificarea și suplimentarea din luna septembrie 2025.

Anul acesta, pentru componenta de urgență, am solicitat 660 de milioane de lei, însă au fost alocate 460 de milioane de lei — cu 200 de milioane mai puțin decât necesarul solicitat.

De ce această diferență? Pentru reducerea deficitului cu orice preț? Este o posibilă explicație, dar, în lipsa unei justificări explicite, nu o pot prezenta drept certitudine", a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

"Aceasta a fost baza repartizării"

Social-democratul mai spune că cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ţinând cont de execuţia bugetară istorică - media ultimilor doi ani.

"Cele 460 de milioane de lei alocate au fost repartizate ținând cont de execuția bugetară istorică, respectiv de media ultimilor doi ani.

Aceasta a fost baza repartizării: execuția anterioară și limitele bugetului aprobat. A vorbi despre incompetență, iresponsabilitate sau premeditare fără a prezenta acest context înseamnă a omite tocmai datele esențiale ale discuției. Nu putem discuta despre finanțarea urgențelor ignorând diferența dintre sumele solicitate și cele efectiv alocate.

Reducerea deficitului este un obiectiv care trebuie urmărit cu echilibru, ținând cont și de nevoile sistemului de sănătate.

România are nevoie de echilibru, de liniște și de o dezbatere bazată pe date complete. De mai multă responsabilitate în comunicarea publică și de mai puține informații false! O să fie bine!", a mai spus Rogobete.

Declarațiile lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a prezentat sâmbătă, în şedinţa PNL, situaţia unităţilor de primiri ugenţe care sunt afectate de lipsa de fonduri, dând vina pe Ministerul Sănătăţii

"În mod iresponsabil, fie din incompetenţă, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătăţii a alocat, la începutul anului, sume total insuficiente pentru funcţionarea acestor unităţi", a spus premierul interimar.

De asemenea, Ilie Bolojan a subliniat că avem unităţi de primiri urgenţe care au primit aproximativ 30% din alocările necesare funcţionării lor pe parcursul întregului an.

"Fără o rectificare de buget, aceste servicii riscă să nu mai funcționeze"

"Am decis intrarea PNL în opoziție și acordarea unui vot de necesitate, condiționat și punctual, pentru învestirea premierului desemnat de către președintele României, săptămâna viitoare. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dat fiind componența acestui Guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită, de peste cinci luni, are nevoie de un Guvern funcțional, așa fel încât, în perioada următoare, să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii publice de bază, pentru ca țara noastră să poată funcționa.

Așa cum știți, un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe, deci de a face rectificări de buget, iar sumele, care au fost prevăzute inițial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază, au fost epuizate într-o primă etapă, s-au făcut rectificările de buget în interiorul ministerelor, dar fără o rectificare de buget, care poate fi făcută de un guvern cu puteri depline, acest servicii riscă să nu mai funcționeze.

Și totul este bine până când o unitate de primiri urgențe nu mai poate primi cazurile de urgență, o ambulanță rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil ș.a.m.d. În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate”, a spus președintele PNL, Ilie Bolojan, după votul partidului de a susține Guvernul Niculescu.