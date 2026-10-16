Ilie Bolojan: Fără rectificare bugetară, unități strategice ca UPU riscă să nu mai funcționeze. „Nu este vina mea că acest Guvern a fost demis”

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că lipsa unei rectificări bugetare riscă să afecteze domenii esențiale, precum Unitățile de Primiri Urgențe.

„Avem unități strategice, ca Unitățile de Primiri Urgențe, care nu au alocări suficiente să funcționeze până la finalul anului. (...) În această perioadă, am făcut rectificările din interiorul ministerelor, adică am relocat banii de la alte programe, ca să asigurăm funcționarea, dar nu mai există capacitate să acoperim funcționarea pe mai departe. Ai nevoie de rectificări de buget, de alocări din alte părți către aceste zone. Un alt efect pe care-l avem este că bugetele instituțiilor care au un consum important de combustibil nu ajung până la finalul anului. De ce? Aici e vorba despre altceva. Războiul din Golf, blocarea strâmtorii Ormuz ne-a dus în situația în care prețurile la combustibil au crescut cu 20-30% și, din luna martie, cheltuielile lunare sunt mult mai mari decât cele estimate. E nevoie de rectificare.

Gândiți-vă ce se întâmplă dacă mâine, în România, avem un accident și nu ajung ambulanțele pentru că nu mai au motorină. Dacă nu avem un guvern care face o rectificare cât mai repede posibil, putem ajunge într-un astfel se scenariu. Guvernul interimar nu poate da ordonanță de rectificare a bugetului, iar orice fel de rectificare în Parlament înseamnă o modificare legislativă și un acord politic, pentru că, atunci când lucrezi cu cifre, orice fel de modificare, care se face într-o comisie sau alta, dă peste cap toată alocarea, iar datele le are doar Ministerul de Finanțe”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Ilie Bolojan: „Nu este vina mea că acest Guvern a fost demis”

„Fără o astfel de rectificare, riscăm să intrăm în niște situații foarte complicate. Ca premier al României, am această primă responsabilitate - ca știind ce problemă are țara asta - să fac ceea ce ține de mine ca să evit o astfel de situație. Nu este vina mea că acest Guvern a fost demis. Am încercat tot ceea ce este posibil să găsim niște formule de instalare și, înainte de face calcule politice, este o problemă de responsabilitate și vom vedea mâine ce vor decide colegii”, a mai adăugat premierul demis.

PNL va decide dacă susține Guvernul Niculescu în Parlament sâmbătă, 17 octombrie, în Biroul Politic Național. USR a anunțat, vineri seară, dacă susține Executivul lui Luca Niculescu.