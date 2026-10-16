Guvernul Niculescu împarte PNL. Liberalii decid sâmbătă în BPN dacă votează ”guvernul cu 11 ministere PSD” (surse)

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Liderii PNL se vor întâlni, sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național (BPN) pentru a se hotărî dacă vor vota guvernul condus de Luca Niculescu, compus din 11 miniștri PSD și 6 independenți.

Ședința Biroului Politic Național (BPN) ar urma să înceapă la ora 13, potrivit unor surse politice citate de DC News.

Amintim că președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că liberalii ar putea vota guvernul, în pofida prezenței miniștrilor PSD, cu scopul de a debloca criza guvernamentală.

Lider PNL care nu votează Guvernul Luca Niculescu

De menționat este faptul că există liberali care nu vor să voteze Guvernul Luca Niculescu.

De exemplu, Dragoş Ciubotaru, preşedintele PNL Vrancea şi deputat, a transmis că nu va vota Guvernul Luca Niculescu. Acesta îşi motivează decizia prin faptul că acesta nu este un Guvern tehnocrat, ci unul în care PSD are 11 ministere. Asta în condiţiile în care recunoaşte că nevotarea Guvernului ar putea prelungi instabilitatea iar problemele care vor apărea s-ar putea răsfrânge asupra PNL.

Ce declara Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Luca Niculescu

„Am discutat despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care pe de-o parte să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționare a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut”, a zis joi 8 octombrie, Ilie Bolojan, după ce a participat la discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Marţi e votul în Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu



Luca Niculescu a depus, joi, la Parlament programul de guvernare, dar şi lista de miniştri.

Lista miniștrilor propuși, dintre care 11 de la PSD și 6 independenți

Lista este următoarea:

Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministrul Afacerilor Externe: Sebastian - Dănuț Neculăescu (Independent)

Ministrul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul Apărării Naționale: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel - Bogdan Dumitru (Independent)

Ministrul Energiei: Dumitru Chisăliță (Independent)

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia-Elena Intotero (PSD)

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Petre Florin Manole (PSD)

Ministrul Sănătății: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

Ministrul Educației și Cercetării: Valentin - Sorin Costreie (Independent)

Ministrul Delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin - Gabriel Ionescu (PSD)

Ministrul Culturii: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (Independent).

Luni, 19 octombrie, încep audierile miniştrilor în comisiile de specialitate. Acestea vor continua şi marţi dimineaţă, iar marţi, la ora 14:00, este programat plenul reunit al Parlamentului şi votul pentru Guvern.

PSD a ales să intre în Guvern, UDMR a anunţat că va vota Guvernul Niculescu, iar alte grupuri parlamentare mai mici vor face acelaşi lucru.

USR este aşteptată să ia o decizie finală vineri, 16 octombrie, însă toate indiciile duc spre un refuz al votului. AUR ia în calcul să îşi scoată parlamentarii din sală la momentul votului.

Primul mesaj transmis de Luca Niculescu, după depunerea listei de miniștri

Mesajul lui Luca Niculescu, după depunerea listei de miniștri

"Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare", a scris Luca Niculescu pe contul său de Facebook.