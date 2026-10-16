USR va lua o decizie, vineri,  în ceea ce privește Guvernul Luca Niculescu

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Comitetul Politic al USR se întrunește vineri pentru a stabili dacă parlamentarii partidului vor vota sau nu pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Ședința Comitetului Politic începe la ora 17:00 și se va desfășura online, a precizat purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că va propune Comitetului Politic să nu susțină Guvernul Niculescu.

El a spus că România are nevoie de un guvern, dar că nevoia de stabilitate nu poate fi folosită pentru a reveni la un guvern 'de risipă și de protecție pentru privilegiații' PSD.

'Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască - și asta în timp ce capturează justiția. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat', a scris președintele USR, pe Facebook. (Agerpres)