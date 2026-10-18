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Ilie Bolojan a recunoscut că Guvernul are datorii, dar spune că rectificarea le poate acoperi

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
imagine cu Ilie Bolojan
Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a anunţat că va face bilanţul activităţii guvernamentale, dar a recunoscut că există şi datorii.

Cu toate astea, premierul demis în urmă cu 5 luni spune că datoriile pot fi acoperite prin rectificarea bugetară. 

"Nu există un pachet de restanțe care să depășească, să spunem, posibilitățile de rectificare bugetară. Nu există astfel de probleme. Există restanțe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăți poate fi acoperit", a declarat Ilie Bolojan la B1TV. 

Ilie Bolojan nu a spus nici vechimea facturilor, nici cuantumul acestora, nici instituţiile care au acumulat cele mai mari întârzieri. 

PSD avertiza asupra datoriilor 

Într-o şedinţă a PSD de săptămâna trecută, Marian Neacşu, ministru desemnat în Guvernul Niculescu la Afaceri Interne, spunea că situaţia economică nu e deloc bună. 

"Nu aș ști să vă spun ce situație este mai complicată acum — cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice. Cert este că situația nu este deloc roză, chiar dacă s-au lăudat cu un deficit de 2,89% la sfârșitul lunii august și avem o țintă de deficit de 6,2% până la final de an. Pare că există suficient spațiu, dar nu este deloc așa!

Din 62 de miliarde, plăți pentru datorii și dobânzi, până la final de august se plătiseră 48 de miliarde.” 

Apoi, se pregătește o ieșire pe piețe pentru un necesar de 15 miliarde, dar care nu va fi de succes dacă nu avem Guvern. În plus, sunt facturi neemise — nu știm valoarea lor totală pentru a vedea nevoia reală de finanțare. Nu avem nici o situație pentru proiectele rămase nefinanțate prin PNRR și sumele necesare pentru finalizarea lor", a transmis Marian Neacşu.

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