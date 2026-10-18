Ilie Bolojan a semnat acordul cu Luca Niculescu, premierul desemnat. "Nu este un acord politic, nu este un cec în alb"

Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a anunţat că a semnat, duminică, acordul cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Preşedintele PNL a explicat ce conţine acordul, dar şi că acesta nu este politic.

Semnarea acordului vine la 24 de ore după ce PNL a decis, în Biroul Politic Naţional, acordarea votului de învestitură pentru Guvernul desemnat.

"Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda. Este în fapt un acord care stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele 2-3 luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027", a declarat Ilie Bolojan la NewsPass, emisiune moderată de Laura Chiriac la B1TV.

Ce conţine acordul semnat de Ilie Bolojan cu Luca Niculescu

Ilie Bolojan a explicat că acordul nu este politic şi că nu este niciun cec în alb acordat Guvernului Niculescu.

"Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament. De asemenea, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și aprobate în Parlament, iar bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României și păstrează țara pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat.

De exemplu, una dintre clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți", a mai declarat Ilie Bolojan.

Luca Niculescu, discuţie cu miniştrii desemnaţi

Luca Niculescu, premierul desemnat, a avut duminică un prânz de lucru cu miniştrii propuşi în cabinetul său, cu doar o zi înainte de startul audierilor în comisiile parlamentare.

"Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor.

Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.



România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline", a scris Luca Niculescu pe Facebook.