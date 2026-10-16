PNL se pregătește pentru 2028, odată ce Luca Niculescu va fi numit premier

Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

PNL va intra în Opoziție de îndată ce va fi votat Guvernul Luca Niculescu, pregătindu-se pentru 2028.

Dacă va fi instalat Guvernul Luca Niculescu, PNL intră în Opoziție. Ilie Bolojan, președintele PNL, spune că partidul va intra în Opoziție, de unde se va întări pentru 2028.

”PNL intră în Opoziție de săptămâna viitoare. Suntem în situația în care nu vom bloca lucrurile bune pe care le va face Guvernul, nu am făcut asta niciodată. Vom veni cu propuneri corect pentru dezvoltarea României. Când se va ”sări peste cal”, vom taxa aceste lucruri. Vom face opoziție bună și cinstită. E o perioadă în care e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD, să ne reconectăm cu oamenii și să construim un pol de modernizare, în așa fel încât oamenii care lucrează în această țară, care cred că se poate face prin muncă cinstită, că direcția României este cea europeană să aibă cu cine să voteze în 2028” spune Ilie Bolojan, premier interimar, la Digi24.

PNL decide sâmbătă votul

Ilie Bolojan a spus, la începutul interviului, că PNL ”ar putea să voteze” Guvernul Luca Niculescu, dar acest aspect va fi decis sâmbătă, când este convocat Biroul Politic Național. Premierul interimar a afirmat că, în primul rând, trebuie să analizeze de unde plecăm, România fiind într-o criză prelungită de 5 luni. El a acuzat ”PSD, cu sprijinul AUR” că au demis Guvernul Bolojan nu pentru că nu au respectat programul de guvernare, ”ci tocmai pentru că l-am respectat” spune premierul interimar. Ilie Bolojan a mai subliniat că sistemul nostru administrativ nu permite Guvernului interimar decât politici minimale.

USR a decis deja

USR a decis deja, nu votează Guvernul Luca Niculescu, după cum a anunțat partidul. Dacă va trece de votul Parlamentului, așa cum este așteptat, Guvernul Luca Niculescu va fi susținut, în primul rând, de PSD, care urmează să aibă 11 miniștri în viitorul Executiv. Vom avea un Guvern hibrid, parțial tehnocrat, parțial social-democrat.

Guvernul Luca Niculescu este a patra propunere a președintelui Nicușor Dan, de la criza care a generat căderea Guvernului Bolojan, în luna iunie.