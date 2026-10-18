Ilie Bolojan nu regretă creşterea TVA

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Din articol Ilie Bolojan a semnat acordul cu Luca Niculescu

Ilie Bolojan a spus că nu regretă măsura de creştere a TVA.

În urmă cu un an, Guvernul Bolojan a decis creşterea TVA de la 19% la 21%. Acum, cu două zile înainte de votul pentru Guvernul Luca Niculescu, Ilie Bolojan a spus că nu regretă măsura.

"Orice Guvern are libertatea să îşi facă calculele. Dar cred că astăzi, având în vedere situaţia pe care o avem, nu ar fi bine să mai creştem taxe. Şi e o necesitate în continuare să restructurăm cheltuielile", a declarat Ilie Bolojan la B1 TV.

Întrebat de moderatoarea emisiunii News Pass, Laura Chiriac, dacă regretă creşterea TVA, Ilie Bolojan a spus că "nu regret creşterea TVA. La data respectivă, când România trebuia să se prezinte în două săptămâni cu un plan, pentru că altfel ne erau suspendate fondurile europene, şi eram sigur intraţi într-o zonă de incapacitate de plată, pentru că am promis doi ani de zile că facem lucruri şi nu le-am făcut, singura formă pe care o puteam avea era să ne ducem cu un plan care să arate cât se poate de clar că trebuie să ne îmbunătăţim veniturile. Nu exista altă posiblitate şi nu trebuie să le dăm oamenilor aşteptări care nu pot fi onorate.

Dacă acea măsură a fost atât de proastă, şi putea fi evitată, de ce nu e în programul actualului Guvern că va fi redus din nou TVA la 19%. Nu există asemenea măsuri în programul de guvernare. Dacă s-ar anunţa aşa ceva, viitoarele evaluări de rating ar fi problematice.

Sau pot spune că reduc TVA-ul şi reduc cheltuielile pe măsură. Foarte bine! Dar una e să vorbeşti când eşti în opoziţie sau când nu ai răspundere şi alta e să faci când ai răspunderea. Vom vedea ce va face Guvernul în perioada următoare".

Ilie Bolojan a semnat acordul cu Luca Niculescu

Ilie Bolojan a anunţat că a semnat, duminică, acordul cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Preşedintele PNL a explicat ce conţine acordul, dar şi că acesta nu este politic.

"Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda. Este în fapt un acord care stabilește condițiile tranzitorii pentru următoarele 2-3 luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027", a declarat Ilie Bolojan.