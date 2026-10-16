Nicușor Dan a promis că nu va crește TVA-ul, dar nu și-a respectat promisiunea. Marius Humelnicu: Clasa politică ar trebui să se așeze puțin cu picioarele în apă rece / video

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Din articol Românii protestează pentru o ordonanță, dar nu ies în stradă când cresc chiriile și taxele

Nicușor Dan a promis înainte de alegeri că TVA-ul nu va crește, dar taxa a fost ulterior majorată. Marius Humelnicu spune că decizia nu a fost una bună.

Marius Humelnicu, senator PSD, a spus că înainte de alegeri, președintele Nicușor Dan a promis că nu va crește TVA-ul, dar nu s-a ținut de promisiune, pentru că după instaurarea Guvernului, TVA-ul a fost mărit. Senatorul este de părere că decizia nu a fost bună și că politicienii ar trebui să se gândească mai bine înainte să facă promisiuni.

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„Din nefericire, înainte de alegeri, atât președintele țării, cât și toți ceilalți au spus că nu vor mări TVA-ul. După ce am ajuns la guvernare, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mărim TVA-ul. Acest lucru ne afectează pe toți și trebuie să înțelegem, ceea ce nu mai e de la noi, din păcate, asta cu cuvântul sau ceea ce spunem... Haideți să măsurăm de 100 de ori și să tăiem o dată”, a spus Marius Humelnicu.

„Nu a spus premierul, a spus președintele. Nu era în atribuții”, a spus Val Vâlcu.

„Președintele l-a desemnat pe premier și discuția a fost și a noastră, deși după am achiesat, pentru că, uitându-ne pe cifre acum, noi spunem că decizia nu a fost atât de bună. De ce? Am mărit și am micșorat baza de impozit”, a spus Marius Humelnicu.

„În Spania, oamenii au ieșit în stradă pentru că au evacuat o persoană vârstnică. La noi au ieșit pentru procurori, pentru arestări”, a spus Val Vâlcu.

„În Spania e același lucru cu ceea ce încercăm și noi să facem pe partea socială în sensul în care putem să ajutăm persoanele vulnerabile”, a spus Marius Humelnicu.

Românii protestează pentru o ordonanță, dar nu ies în stradă când cresc chiriile și taxele

Realitatea arată că românii nu sunt deranjați de astfel de decizii, pentru că nimeni nu iese în stradă când cresc prețurile chiriilor, taxele și ratele, în schimb sunt primii în stradă pentru a susține procurori, pentru ordonanțe, când nici măcar nu știu despre ce e vorba.

„Nu pare interesată societatea românească. Nu iese în stradă când crește chiria, când se introduce TVA la achiziția de locuințe, dar iese în stradă pentru o ordonanță și nici nu știau despre ce e vorba”, a spus Val Vâlcu.

„Cu siguranță nu știau despre ce e vorba și nu îi afectează, dar, știți cum e, dacă ești anunțat că trebuie să ieși, vei ieși să vezi și tu ce se întâmplă”, a spus Marius Humelnicu.

„Acum or fi supărați când se uită la toate prețurile, la rate, la 8% pe lună dobânda de plătit”, a spus Val Vâlcu.

„Sigur sunt supărați. Clasa politică ar trebui să se așeze puțin cu picioarele în apă rece și să avem un guvern în cel mai scurt timp”, a spus Marius Humelnicu la DC News.