PNL va fi executat silit pentru banii cheltuiţi în campania lui Nicolae Ciucă

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Adrian Ţuţuianu, preşedintele AEP, a anunţat că PNL va fi executat silit pentru datoria de 14 milioane lei, bani folosiţi pentru promovarea lui Nicolae Ciucă.

În 2024, PNL a cheltuit 14 milioane de lei pentru promovarea cărţii fostului preşedinte al partidului, Nicolae Ciucă. Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a fost întrebat miercuri dacă s-a reuşit recuperarea vreunei sume de bani din acea datorie.

"Asta ţine şi de atribuţii. Sunt state în care autorităţile electorale au organe proprii de executare. Noi nu suntem în această situaţie. Mecanismul nostru este următorul - comunicăm actele administrative prin care am aplicat sancţiuni sau am dispus confiscări, sunt decizii şi hotărâri, către administraţia fiscală. Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate. Pentru PNL, am fost în litigiu, deci n-am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la administraţia fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă şi sper ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită potrivit dispoziţiilor legale", a explicat preşedintele AEP, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.

AEP îşi va îmbunătăţi colaborarea cu ANAF

Adrian Ţuţuianu a anunţat o îmbunătăţire a mecanismului de colaborare cu ANAF şi a spus că mai sunt şi alte partide care au sume importante de returnat.

"Anticipând puţin, vor fi şi alte partide cu sume importante, partide parlamentare şi neparlamentare, nu vreau să vin în faţa dumneavoastră decât când am situaţia finală şi actele administrative emise. Deci, va trebui să îmbunătăţim colaborarea cu administraţia naţională fiscală. Este o colaborare, dar trebuie îmbunătăţită. Am discutat cu dânşii în urmă cu aproape două luni, săptămâna viitoare avem programată semnarea unui protocol de colaborare, care printre altele să privească şi schimbul de informaţii, pentru că şi dânşii au informaţii care ne-ar fi utile atunci când rambursăm sume şi când urmărim finanţarea campaniei electorale, şi, în acelaşi timp, o componentă va fi şi punerea în executare a titlurilor executorii care sunt emise de autoritate sau hotărârilor judecătoreşti rămase definitive după parcurgerea procedurii de contestaţii", a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Ce a spus Ilie Bolojan despre datoria PNL

Ilie Bolojan spune că finanţele partidului trebuie stabilizate. Acesta a inclus în discuţie şi datoria către AEP.

"Când am preluat partidul, la sfârşitul anului 2024, erau niște datorii importante, pe care le-am achitat parțial și pe care va trebui să le achităm. Inclusiv această sentință care a fost dată. Am preluat un pasiv puternic, dar prin eforturile membrilor noștri, trebuie să stabilizăm finanțele partidului. E greu să-i convingi pe români că vei putea stabiliza lucruri mai complicate, dacă ceea ce ține de tine nu poți să stabilizezi”, a declarat Ilie Bolojan.