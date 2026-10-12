PNL-ul va vota Guvernul Luca Niculescu - Surse DCNews

Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

PNL ar urma să voteze Guvernul Luca Niculescu, arată informațiile DCNews.

Partidul Național Liberal (PNL) ar urma să susțină Guvernul Luca Niculescu, în Parlament, pentru a debloca România și pentru a o scoate din criza guvernamentală.

PSD a anunțat deja că va face acest lucru, așa cum UDMR stă în expectativă și, într-un context în care și PSD, și PNL ar urma să voteze Guvernul Niculescu, este de așteptat să o facă și partidul condus de Kelemen Hunor.

DCNews a obținut astfel, pe surse, că, în mediile politice se discută despre decizia PNL de a susține Guvernul Luca Niculescu.

Chiar și-n AUR este deja cunoscută această informație, conform unor informații pe surse ce au ajuns în redacția DCNews.

Ilie Bolojan spusese, în repetate rânduri, că PNL va susține o ieșire din criza guvernamentală, dar nu fără condiții. De joi, când au avut loc primele negocieri formale ale premierului desemnat Luca Niculescu, până duminică, ar mai fi avut loc discuții informale la nivel politic.

Președintele Nicușor Dan ar fi făcut un apel, duminică seară, către partide. Mai mult, ar lua în calcul organizarea alegerilor anticipate, dacă nu se va ajunge la un vot de susținere pentru Guvernul Luca Niculescu, deși această variantă era exclusă inițial de președinte. Nicușor Dan n-ar mai accepta ca țara să fie blocată de orgolii politice.

În acest context, nu este clar din ce raționament și-n ce moment, dar PNL ar fi luat decizia, conform informațiilor DCNews, să susțină Guvernul Luca Niculescu.

Pe de altă parte, așa cum DCNews a mai scris, un moment decisiv ar fi putut acela în care aripa din PNL anti-Bolojan ar fi decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, după cum a anunțat Rareș Bogdan duminică.