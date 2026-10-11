Guvernul Luca Niculescu, în linie dreaptă? Președintele Nicușor Dan ar fi intervenit - Surse

Premierul desemnat Luca Niculescu (d) și președintele Nicușor Dan (s). Sursa foto: Agerpres

Vom avea sau nu vom avea Guvernul Niculescu?

Intrăm într-o săptămână de foc pentru premierul desemnat Luca Niculescu, una care va face diferența pentru România: vom avea sau nu vom avea Guvern?

Luni, premierul desemnat va avea întâlniri cu USR, dar și cu celelalte partide parlamentare. Joi, a început consultările cu PSD. Când a ieșit de la sediul social-democraților, Luca Niculescu a anunțat că are chiar și o propunere de program de guvernare, vorbind despre a treia posibilitate, a unui guvern hibrid. PNL, însă, nu ar vota un Guvern din care să facă parte PSD, dar ar vota alături de social-democrați. UDMR rămâne în așteptare. Ar urma să voteze Guvernul Luca Niculescu doar dacă va avea certitudinea, de la PSD sau de la PNL, că va trece.

Iar Executivul propus de către președintele țării ar urma să treacă și cu voturile PNL, indiferent de decizia centrală a partidului, după cum Rareș Bogdan a declarat în această seară: ”Eu sper că vor vota toți cei din PNL. Sper ca toți cei de acolo să înțeleagă că România are nevoie de PNL”.

Și nu doar vocea lui Rareș Bogdan s-a auzit în PNL, ci și a liderului liberal văzut drept singurul care ar putea rupe partidul, de sub Ilie Bolojan, Crin Antonescu, care a dat semnalul că ar trebui să fie susținut Guvernul Luca Niculescu. El susține că Executivul propus de Nicușor Dan ar putea trece dacă va fi votat de PSD, UDMR, dar și de o parte semnificativă din PNL, ”care nu sunt useriști”.

Mai mult, conform unor surse RomâniaTV, în această seară, chiar președintele țării ar fi intervenit. Să ne aducem aminte că lui Nicușor Dan i s-a reproșat că l-a susținut pe Adrian Veștea. Un lider PNL a fost cel care a sugerat acest lucru când a spus că l-a susținut ”tot statul român”. Acum, se pare că președintele, spre deosebire de cazul Siegfried Mureșan, care ar fi reprezentat, de fapt, o lecție, intervine pentru Luca Niculescu. Președintele și-ar dori foarte multe învestirea Guvernului. Dacă partidele nu înțeleg să renunțe la liniile roșii, Nicușor Dan nu ar mai tolera blocajul, generat de orgolii și ambiții personale, și, în ciuda a ceea ce a declarat, ar urma să declanșeze alegeri anticipate. Cel puțin aceasta ar fi informația care a ajuns la partide de la Palatul Cotroceni.

Să ne amintim, în acest context, că președintele a fost acuzat ar fi știrbit șansele lui Siegfried Mureșan de a negocia susținerea majorității parlamentare, când a declarat public, înainte de vot, să nu va organiza alegeri anticipate.