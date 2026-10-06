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Crin Antonescu, omul care ar putea rupe PNL / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Crin Antonescu

S-ar putea rupe PNL?

Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), consideră că o eventuală revenire a lui Crin Antonescu ar putea contribui la redresarea PNL. El a spus că fostul lider liberal este singura persoană care ar putea repune formațiunea pe picioare.

Întrebat dacă PNL s-ar putea rupe, Dan Podaru a vorbit despre rolul pe care Crin Antonescu l-ar putea avea în viitorul partidului, dar și despre tensiunile care au afectat candidatura acestuia la alegerile prezidențiale.

Dan Podaru a făcut referie și la discursul lui Crin Antonescu din campania electorală și a zis că acesta ar fi fost dezavantajat inclusiv de o grupare din interiorul PNL, care îl sprijinea pe Nicușor Dan.

„Singura persoană care, din punctul meu de vedere, ar putea să revină, dacă și-ar dori, și să repună pe picioare formațiunea este Crin Antonescu. Nu e perfect, nu e un om care să nu aibă minusuri. Discursul său, atât în cadrul campaniei electorale pe care a pierdut-o, n-a reușit să intre în finală… Aici fac o paranteză: a fost „ajutat” inclusiv din interiorul PNL să piardă, pentru că o anumită grupare din interiorul PNL îl susținea pe Nicușor Dan”, a zis Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), la DC News.

PNL ar trebui să sprijine antreprenorii


Dan Podaru a afirmat că PNL ar trebui să sprijine antreprenorii, în acord cu principiile unui partid liberal. El a zis că a stat șase ani în PNL, între 2018 și 2024, dar acum formațiunea că s-a îndepărtat de propriile valori.

„PNL-ul trebuie să se ocupe de antreprenori. Asta este inclusiv în ideologia teoretică a acestui partid, din care am făcut parte șase ani, între 2018 și 2024. Am văzut exact ce se întâmplă: Nu respectă nimic. Și asta o spun ca un insider. Nu respectă nimic din noțiunile ideologice ale unui partid liberal autentic. Nimic, zero! Libertatea de exprimare, modul de promovare a cadrelor... Nimic. Modul în care au posibilitatea să se exprime în cadrul consiliilor locale sau în legătură cu proiectele… Deci totul este o fanfaronadă și o minciună.

Cu toate că PNL-ul este un partid istoric, tradițional, ar trebui să fie alături de antreprenori. Ar trebui să îi susțină pe cei din România, oricare ar fi: producători, dezvoltatori, constructori, mici întreprinzători, inclusiv în domeniul agricol”, a zis Dan Podaru.

În 2025, Crin Antonescu a demisionat din PNL

În urmă cu un an, Crin Antonescu a demisionat din PNL.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune. Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.

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crin antonescu
pnl
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Comentarii (10)

USR PNL alianta fascistilor anti romaneasca   •   08 Octombrie 2026   •   09:03

Fascistii europeeni cele 2 familii care inventea-a metode de a guvernare fara a câștiga alegerile pare ca sunt in alianta puternica cu Rusia - conform scandalurilor recente.
Asta explica moartea clinica a democrației si anularea alegerilor in Romania.
SUA e singura scapare

Alin Ilie   •   07 Octombrie 2026   •   19:41

Vrem primar nou!

Petre   •   07 Octombrie 2026   •   19:36

Buna razbunarea dl Ponta. Dupa ce Antonescu vrand-nevrand l'a incurcat in 2014, acum a fost randul mult laudatului premier sa il incurce si implicit sa il ajute pe Nicu. Nu stiu daca era vreo diferenta intre Ponta presedinte si Klaus. Ambii sunt ranchiunosi.

ma-ta ( cu cratima )   •   07 Octombrie 2026   •   14:35

In concluzie, Crin este noul Mesia.
Salveaza stanga-dreapta.

Nicolae Ștefan   •   07 Octombrie 2026   •   12:11

Dă Doamne ...

Terente   •   07 Octombrie 2026   •   11:48

PNL și PSD, precum noul USR și rusescul AUR, SOS, POT, toate niste mizerii. De asta a ajuns țara așa. Așa au votat "deștepții" de români.

Mhuscha Mbanana   •   07 Octombrie 2026   •   11:28

PNL e rupt in fund , Doamne ajuta sa vina Crin Antonescu , e singurul care are capul pe umeri , puneti unul langa altul , CRIN si bolojan si alegeti , multi din PNL sunt fostii lui basescu , vopsiti acum in liberali , un adevarat pericol pentru Romania !

Orbul   •   07 Octombrie 2026   •   10:19

John las-o mai moale … Închide ochii și gândește-te unde am fi fost acum dacă ieșea Crin Antonescu președinte, dacă nu era Bolojan prim-ministru, dacă nu era USR în guvern, dacă nu erau tăierile și măririle de taxe și impozite? Societatea nu era așa radicalizată, așa disperată, așa sărăcită, inflația nu era așa mare, economia era funcțională, consumul nu era prăbușit etc. Poate vrei să trăiești ca mine fără vedere și să nu poți dormi noaptea ca nu ai bani de la o lună la alta, deși am pensie ca am lucrat 18 ani în privat nu la stat.

John   •   07 Octombrie 2026   •   09:21

Au Mai plecat din pnl multe aripi,aripioare,( tariceanu,patriciu,cel cu mobile) sa plece si Thuma cu Tise,Crin si ai lor dar direct in psd ca acolo au sanse pe liste psd find in crestere zice dl Pieleanu. Vor reforma psdul.

Analistul   •   07 Octombrie 2026   •   06:58

Doamnei ANCA: Felicitări pentru interviurile făcute și subiectele abordate,…și , emit o părere : PNL este deja rupt , chiar dacă unii peneliști nu recunosc afișând așa zisa unitate, problema este dacă una din taberele rupte îl va accepta pe ANTONESCU lider…bine ar fi !!!

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