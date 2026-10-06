Crin Antonescu, omul care ar putea rupe PNL / video

Crin Antonescu

S-ar putea rupe PNL?

Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), consideră că o eventuală revenire a lui Crin Antonescu ar putea contribui la redresarea PNL. El a spus că fostul lider liberal este singura persoană care ar putea repune formațiunea pe picioare.

Întrebat dacă PNL s-ar putea rupe, Dan Podaru a vorbit despre rolul pe care Crin Antonescu l-ar putea avea în viitorul partidului, dar și despre tensiunile care au afectat candidatura acestuia la alegerile prezidențiale.

Dan Podaru a făcut referie și la discursul lui Crin Antonescu din campania electorală și a zis că acesta ar fi fost dezavantajat inclusiv de o grupare din interiorul PNL, care îl sprijinea pe Nicușor Dan.

„Singura persoană care, din punctul meu de vedere, ar putea să revină, dacă și-ar dori, și să repună pe picioare formațiunea este Crin Antonescu. Nu e perfect, nu e un om care să nu aibă minusuri. Discursul său, atât în cadrul campaniei electorale pe care a pierdut-o, n-a reușit să intre în finală… Aici fac o paranteză: a fost „ajutat” inclusiv din interiorul PNL să piardă, pentru că o anumită grupare din interiorul PNL îl susținea pe Nicușor Dan”, a zis Dan Podaru, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER), la DC News.

PNL ar trebui să sprijine antreprenorii



Dan Podaru a afirmat că PNL ar trebui să sprijine antreprenorii, în acord cu principiile unui partid liberal. El a zis că a stat șase ani în PNL, între 2018 și 2024, dar acum formațiunea că s-a îndepărtat de propriile valori.

„PNL-ul trebuie să se ocupe de antreprenori. Asta este inclusiv în ideologia teoretică a acestui partid, din care am făcut parte șase ani, între 2018 și 2024. Am văzut exact ce se întâmplă: Nu respectă nimic. Și asta o spun ca un insider. Nu respectă nimic din noțiunile ideologice ale unui partid liberal autentic. Nimic, zero! Libertatea de exprimare, modul de promovare a cadrelor... Nimic. Modul în care au posibilitatea să se exprime în cadrul consiliilor locale sau în legătură cu proiectele… Deci totul este o fanfaronadă și o minciună.

Cu toate că PNL-ul este un partid istoric, tradițional, ar trebui să fie alături de antreprenori. Ar trebui să îi susțină pe cei din România, oricare ar fi: producători, dezvoltatori, constructori, mici întreprinzători, inclusiv în domeniul agricol”, a zis Dan Podaru.

În 2025, Crin Antonescu a demisionat din PNL

În urmă cu un an, Crin Antonescu a demisionat din PNL.

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune. Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.