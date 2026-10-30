Cine este Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului României

Foto: gov.ro

Gabriel-Ciprian Ene a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului. Decizia premierului Luca Niculescu a fost publicată în Monitorul Oficial.

Gabriel-Ciprian Ene îşi va prelua funcţia din data de 2 noiembrie.

Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. La data prevăzută la art. 1 încetează efectele prevederilor art. 2 din

Decizia prim-ministrului nr. 395/2026 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 octombrie 2026, se arată în decizie, conform Agerpres.

Gabriel-Ciprian Ene îl înlocuieşte în această funcţie pe Dan Reşitnec, de la USR, care a fost eliberat la cerere din funcţie pe 21 octombrie. Până acum, atribuţiile au fost exercitate de Petru Farago, secretar general adjunct al instituţiei.

Cine este Gabriel Ciprian-Ene

Gabriel-Ciprian Ene este din 2017 magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Originar din judeţul Buzău, Gabriel-Ciprian Ene a profesat ca avocat în Baroul Buzău şi în cadrul unei societăţi de avocatură din Bucureşti, înainte de a fi magistrat-asistent la ÎCCJ.

Între 2012 şi 2013, Gabriel-Ciprian Ene a fost preşedintele organizaţiei municipale PDL Buzău, iar după ce PDL şi PNL au fuzionat, a fost prim-vicepreşedinte al organizaţiei municipale PNL.

Cu ce se ocupă secretarul general al Guvernului

Cu rang de ministru, secretarul general al Guvernului coordonează activitatea administrativă a Executivului. SGG face legătura între ministere şi gestionează toate procedurile de avizare a actelor care ajung pe agenda şedinţelor de Guvern.

SGG administrează sau coordonează şi agenţii şi companii de stat. Printre acestea se numără Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, dar şi Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RAPPS).

Transelectrica şi Transgaz, companii strategice din sectorul energetic, sunt şi ele în responsabilitatea SGG.

