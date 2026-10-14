PSD susține Guvernul Niculescu și propune 11 miniștri - Surse

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Partidul Social Democrat (PSD) ar fi decis să susțină Guvernul Niculescu, în ședința de la ora 16:00. Urmează anunțul oficial. Până acum, au apărut informații pe surse despre posibilele propuneri de miniștri, 11 la număr.

PSD a intrat astăzi, 14 octombrie, în ședință. După o oră și jumătate, social-democrații ar fi votat în unanimitate să susțină Guvernul Niculescu, dar și să facă parte din acest Executiv. La ora 19:00, vor fi declarații oficiale, pe care DCNews le va transmite în această știre. Rămâneți alături de noi!

Guvernul Luca Niculescu, deciziile PSD. Ce știm până acum, pe surse

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-ar fi transmis colegilor că va fi o perioadă extrem de grea, iar alegerea de a susține Guvernul Niculescu nu este una simplă. Totodată, el a punctat ca miniștrii care vor face parte din acest Guvern să fie extrem de activi, să expună încă de la început toate problemele care au fost lăsate de Guvernul demis în instituțiile de stat și să se apuce de treabă. Este nevoie de o reformă administrativă, dar și de desființarea privilegiilor, ar mai fi stabilit social-democrații.

"Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete"

De asemenea, liderul PSD i-ar fi avertizat pe social-democrați că, dacă PSD intră în guvern, "nu se va arunca cu flori, ci cu rachete", după cum reiese din stenogramele prezentate de Relitatea Plus.

"Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să le arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem nemulțumirea publică ce există acum", ar fi spus Sorin Grindeanu.

Surse: Ei sunt miniștrii PSD din Guvernul Niculescu

Marian Neacșu la Ministerul Afacerilor Interne și vicepremier

Florin Barbu la Ministerul Agriculturii

Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății

Florin Manole la Ministerul Muncii

Daniel Zamfir la Ministerul Economiei

Radu Marinescu la Ministerul Justiției

Alexandru Stoica la Ministerul Dezvoltării

Ștefan Ovidiu Popa la Ministerul Transporturilor

Natalia Intotero la Ministerul Mediului

Mihai Ghigiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ștefan Radu Oprea la Ministerul Apărării

La ora 19:00, Sorin Grindeanu urmează să facă mai multe declarații.